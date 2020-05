ePremierLeague Invitational: Διασυρμός για Λίβερπουλ, νοκ-άουτ η πρωταθλήτρια Γουλβς (vid)

Μόλις στην δεύτερη μέρα του τουρνουά και ήδη ξέρουμε πως το νέο ePremierLeague Invitational περιμένει διαφορετικές ομάδες στον μεγάλο τελικό.

Η πρωταθλήτρια Γουλβς και η φιναλίστ Λίβερπουλ αποχαιρέτησαν πρόωρα τη διοργάνωση, αποδεικνύοντας ότι χωρίς τους Ντιόγκο Ζότα και Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ έχουν άλλη δυναμική.

Οι Λύκοι δεν στάθηκαν αντάξιοι της περίστασης και ο Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ γνώρισε ήττα με κάτω τα χέρια από τον Κόνολι της Μπράιτον (3-0). Το «στραπάτσο», όμως, δεν συγκρίνεται με εκείνο του Χοσέ Ενρίκε, ο οποίος κλήθηκε να εκπροσωπήσει την παλιά του ομάδα, αλλά έδειξε... μετεξεταστέος στο FIFA 20, αποκλειόμενος με το εμφατικό 6-1 από τον Ντέιβις της Άστον Βίλα.

Στα προημιτελικά προκρίθηκαν επίσης η Τσέλσι του Έμερσον Παλμιέρι, όπως και η Σαουθάμπτον με το εντυπωσιακό 7-0 κόντρα στην Έβερτον.

John McGinn scores a hat-trick for Keinan Davis, who beats Jose Enrique 6-1 in today's opener #ePremierLeague | @AVFCOfficial pic.twitter.com/23pGplyf7T

A BIG win for @OfficialBHAFC

Glenn Murray did the business for Neal Maupay - and he's done it for @AaronConnolly_9 as well

Brighton 3-0 Wolves#ePremierLeague pic.twitter.com/4u6rjGN3af

— Premier League (@premierleague) May 6, 2020