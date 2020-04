ePremierLeague Invitational: Ματσάρα Λίβερπουλ- Μάντσεστερ Σίτι στα ημιτελικά (pic & vid)

Στην τελική ευθεία μπαίνει το ePremierLeague Invitational, με τις τέσσερις διεκδικήτριες του τίτλου να είναι έτοιμες για «μονομαχία» μετά την πρόκριση τους στην 4η ημέρα του τουρνουά.

Το σπουδαίο ματς της επερχόμενης φάσης είναι αναμφίβολα αυτό ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι. Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ σημείωσε δεύτερη σερί πρόκριση, επικρατώντας άνετα της Νιουκάστλ του Κρίστιαν Ατσού με 4-1 κι ετοιμάζεται για μεγάλη αναμέτρηση κόντρα στον άλλοτε Κόκκινο, Ραχίμ Στέρλινγκ, ο οποίος «καθάρισε» κόντρα στον Αντρέ Γκόμες της Έβερτον με 4-2.

Στα άλλα ζευγάρια, η Γουλβς και ο Ντιόγο Ζότα ήρθαν με κεκτημένη ταχύτητα από την οκτάρα κόντρα στην Λέστερ και απέκλεισαν με σκορ 5-2 την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ του Λις Μουσέ. Απέναντι του, θα βρει την έκπληξη του τουρνουά Μπέρνλι, που με τον Ντουάιτ ΜακΝίλ βρήκε χρυσό γκολ στην παράταση και απέκλεισε Μπράιτον και Νιλ Μοπέ από την συνέχεια.

Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν το μεσημέρι του Σαββάτου (25/4, 14:00 ώρα Ελλάδος) και θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε μέσω του καναλιού της Premier League στο YouTube.

Sergio Aguero is the match winner for @ManCity, yet again! He fired in a hat-trick as @sterling7 secured a place in the semi-finals, with a 4-2 win against @Everton#ePremierLeague pic.twitter.com/2HhdyberaZ — Premier League (@premierleague) April 24, 2020

Salah Mane Go- What a miss! @LFC got away with this one, but @trentaa98 will not want to risk missing chances like this again! #ePremierLeague pic.twitter.com/gbXyce47n6 — Premier League (@premierleague) April 24, 2020

GOOOAAALLL! JAY RODRIGUEZ!@BurnleyOfficial are through to the semi-finals, after this golden goal strike! It finishes 1-0! WOW! #ePremierLeague pic.twitter.com/ph44KnfzBC — Premier League (@premierleague) April 24, 2020

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι διασταυρώσεις: