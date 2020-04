ePremierLeague Invitational: Πεντάρα από Λίβερπουλ και Άρνολντ στη Γιουνάιτεντ (pic & vid)

Πάρτι από γκολ και εμφατικές νίκες-προκρίσεις περιλάμβανε η πρώτη δόση της φάσης των «16» στο ePremierLeague Invitational.

Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ εκπροσώπησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη Λίβερπουλ στο ντέρμπι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του τραγουδιστή Τομ Γκρέναν, σκορπίζοντας τους Κόκκινους Διαβόλους (5-1) για να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Η συντριβή πάντως δεν ήταν τόσο βαριά όσο της Τσέλσι του Ρις Τζέιμς, που δέχθηκε όχι ένα, ούτε δύο, αλλά οκτώ γκολ από τον Αντρέ Γκόμες και την Έβερτον (8-0).

Σούπερ πρόκριση πανηγύρισε και ο Ραχίμ Στέρλινγκ μετά από ματσάρα με 9 γκολ κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας του Γουίλφρεντ Ζαχά (5-4), ενώ το τέταρτο εισιτήριο κατέληξε στον Κρίστιαν Ατσού και τη Νιουκάστλ, που επικράτησε με... buzzer-beater της Τότεναμ του Μούσα Σισοκό (2-1).

Οι υπόλοιποι τέσσερις αγώνες των «16» έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη (23/4) και μπορείτε να τους παρακολουθείτε πάντα από την επίσημη ιστοσελίδα της Premier League και την σελίδα της στο twitter.

What a day of #ePremierLeague Invitational action we have had!

Whose performance impressed you most? pic.twitter.com/npsnQQiMF4

— Premier League (@premierleague) April 22, 2020