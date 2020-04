ePremierLeague Invitation: Πρόκριση για Άρσεναλ, ώρα για «16» (pics & vid)

Ο πρώτος… κάτι σαν προκριματικός γύρος του ePremierLeague Invitation έληξε με μπόλικο σκορ, θέαμα, δύο ντέρμπι και δύο «αεράτες» προκρίσεις.

Το τουρνουά της PL με σκοπό την ενίσχυση του NHS είναι γεγονός και μετά από τέσσερα ματς με σχεδόν 6 γκολ κατά μ.ο., συμπληρώθηκε το παζλ για την φάση των «16», όπου θα συμμετάσχουν τα βαριά χαρτιά.

Ανάμεσα σε αυτά προστέθηκε η Άρσεναλ, εκπροσωπούμενη από τον τραγουδιστή Τζος Φρανσέσι, ο οποίος επικράτησε του Ναθάνιελ Σαλομπά και της Γουότφορντ με το οριακό 4-3 στο μεταξύ τους ματς.

Από κει και πέρα, ντέρμπι παίχτηκε ανάμεσα σε Μπέρνλι και Γουέστ Χαμ, με τον Ντουάιτ ΜακΝίλ να παίρνει την πρόκριση με 3-2 κόντρα στον Ράιαν Φρέντερικς των Χάμερς και να συναντά στην επόμενη φάση τους Κανονιέρηδες.

Από κει και πέρα, η Μπράιτον διέλυσε την Άστον Βίλα με 6-1, όπως έκανε και η Μπόρνμουθ κόντρα στην Σαουθάμπτον (4-0).

Την Τετάρτη (22/4) αρχίζουν τα νοκ-άουτ των «16», με την μονομαχία ανάμεσα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Λίβερπουλ του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ να δεσπόζει.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα και τα ζευγάρια:

22/4: Μάντσεστερ Σίτι (Στέρλινγκ) – Κρίσταλ Πάλας (Ζαχά)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Γκρέναν, μουσικός) – Λίβερπουλ (Άρνολντ)

Τσέλσι (Τζέιμς) – Γκόμες (Έβερτον)

Τότεναμ (Σισοκό) – Ατσού (Νιουκάστλ)

23/4: Γουλβς (Ζότα) – Λέστερ (Εντιντί)

Νόριτς (Κάντγουελ) - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (Μουσέ)

How did your team fare?

We saw 2goals in the opening four matches of the inaugural #ePremierLeague Invitational!

Same again tomorrow, please! pic.twitter.com/orbFsJbSaB

— Premier League (@premierleague) April 21, 2020