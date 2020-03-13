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  • ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -

    vs

    ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -

    PRE-MATCH

  • ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -

    vs

    ΣAΛΚΕ -

    PRE-MATCH

  • ΛΕΙΨΙΑ -

    vs

    ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -

    PRE-MATCH

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    vs

    ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -

    PRE-MATCH

  • ΚΟΛΩΝΙΑ -

    vs

    ΜAΙΝΤΖ -

    PRE-MATCH

  • ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -

    vs

    ΜΠAΓΕΡΝ -

    PRE-MATCH

  • ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -

    vs

    ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -

    PRE-MATCH

  • ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -

    vs

    ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -

    PRE-MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2

    vs

    ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 2

    vs

    ΚΟΛΩΝΙΑ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ 1

    vs

    ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 0

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 1

    vs

    ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ 1

    vs

    ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
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Παρασκευή και 13 και άλλες περίεργες προλήψεις

Παρασκευή και 13 και άλλες περίεργες προλήψεις

Παρασκευή και 13 και άλλες περίεργες προλήψεις

Ποιες είναι οι πιο γνωστές προλήψεις ανά τον κόσμο; 

Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει "Παρασκευή και 13" πολλοί περιμένουν κάτι... κακό να συμβεί. 

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