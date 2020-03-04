ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΑΕΚ -vs
ΒΟΝΝΗ -
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΛΥΩΝ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 103vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 120vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 129
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 94vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 134vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 139
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 100vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 116
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 114vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 120vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 133vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 126
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΤΟΦΑΣ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) -
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΣΑΡΑΓΟΣΑ -vs
ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ -
ΑΕΚ -vs
ΒΟΝΝΗ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΜΙΡAΝΤΕΣ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΑΡΚAΣ ΙΖΜΙΡ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΜΟΝΤΕΝΑ -vs
ΑΖΑΞΙΟ -
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ -
LIVE
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ 2vs
ΚΕΝΤΖΙΕΡΖΙΝ - ΚΟΖΛΕ 2
LIVE
ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ 0vs
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 0
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -vs
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -
LIVE
ABAHANI LIMITED 4vs
MOHAMMEDAN DHAKA 0
ΤΕΛΙΚΟ
RAHMATGONJ MFS 1vs
BASHUNDHARA KINGS 2
LIVE
ALTUNA/WILLIS 0vs
APOSTOL/GRIGORIU 1
LIVE
ΚΙΒΑΤΣΕΒ ΚΙΡΙΛ 1vs
ΓΕΚΟΝΓΚ ΧΕ 0
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ΡΑΦAΑΤ ΜΕΡΝΑ 0vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ 1
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NICHOLAS DAVID IONEL 0vs
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ 1
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ΒΙΛΑΝΟΥΕΒΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ 1vs
ΠΕΡΕΙΡΑ ΧΟΣΕ 0
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IVAN GAKHOV 0vs
THOMAS DESCHAMPS 1
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ΑΜΠΟΙΑΝ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ 1vs
ΜΠΕΣAΝΤΑ ΣΑΝΤΙAΓΚΟ 0
LIVE
ΛAΜΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ 0vs
GENARO OLIVIERI 0
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KAROLA BEJENARU 1vs
ΟΣΤΛΟΥΝΤ ΦAΝΙ 0
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ΣΚAΤΟΒ ΤΙΜΟΦΕΙ 0vs
ΜΠΟΛΟΥΝΤΑ-ΠΕΡΚΙΣ ΚAΡΛΟΣ 1
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ΑΜΕΡ ΜΠΕΝ ΧΑΣΣΕΝ 0vs
ΜΠΡΟΒΙΛΕ, ΜΑΞΕΝΣΕ 0
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SERGIO SIKHARULIDZE 0vs
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ 1
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DANILINA/KOVAL 1vs
ASTAKHOVA/DEMA 0
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IGOR SAVELJIC 1vs
HAMAD MEDJEDOVIC 0
LIVE
KUKHARCHUK/RUSOVA 0vs
SIMMONDS/THOMBARE 1
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JOSE ZEHNDER MARIA 0vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ 1
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ΓΚΑΣΠAΡ ΙΩAΝΝΑ 0vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA 1
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HERRMANN/PRISACARIU 1vs
ALEXANDRE/CRESCENZI 0
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CAMILA GIORGI 0vs
ALIZE CORNET 0
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ΜΠΑΡAΝΚΟ ΚΟΣAΝΟ ΧΑΒΙΕΡ 0vs
ΧΕΡΝAΝΤΕΖ ΚAΡΛΣ 0
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MELNIKOVA/WALTERT 0vs
SINHA/TSIANG 0
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ORTEGA/ROOTHMAN 0vs
RAWAT/VELDHEER 1
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SALTON/VAN WYK 0vs
KALENICHENKO/THIROU. 0
LIVE
ΑΜΙΡΟΦ ΝΤΑΒΟΥΝΤ 0vs
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ 0
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SIMON IVANOV 0vs
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ 0
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CABRAL/FARIA 0vs
PAUL/STEINEGGER 0
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ZEINA SHAABAN 0vs
FARIDA SABRA 0
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ALEXANDRA EALA 0vs
ΕΤΣΕΒΕΡΙΑ ΑΛAΜ ΝAΝΤΙΑ 0
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ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ 0vs
KENNY DE SCHEPPER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
VIKTORIA AZARENKA 0vs
TAMARA ZIDANSEK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 1vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 2vs
NICOLE GIBBS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΑΝΤΙ ΛΙΑΜ 0vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CAKO/TJANDRAMULIA 1vs
VAN NGUYEN/ZHU 2
ΤΕΛΙΚΟ
PEREZ/ZHU 2vs
GRILLS/WALKIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
BAPTISTE/LIU 0vs
GLEASON/LOEB 2
ΤΕΛΙΚΟ
MCADOO/PARKS 2vs
XU/YOU 1
ΤΕΛΙΚΟ
CHRIS O'CONNELL 0vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BLUMENBERG/FOX 0vs
HOVHANNISYA/SARKISS. 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 1vs
ΑΛΤΜΙΡAΝΟ ΚΟΛΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
BARRIENTOS/ORE 2vs
ALLEN/BRASWELL 0
ΤΕΛΙΚΟ
KODAT/SMOLA 0vs
BUTSCH/RYBAKOV 2
ΤΕΛΙΚΟ
GUILLERMO/MANASSE 2vs
MONTEZ/VALDES 0
ΤΕΛΙΚΟ
BARRERE/POUILLE 1vs
ARNEODO/CARUSO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 2vs
ΑΛΜΠΟΤ ΡAΝΤΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝΤΛΙΚΙ ΜAΙΚΛ 0vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KATERINA SINIAKOVA 2vs
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MANDLIK/SHAPATAVA 0vs
JOVIC/PERRIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
KIM CLIJSTERS 0vs
JOHANNA KONTA 2
ΤΕΛΙΚΟ
XUN FANG YING 1vs
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
K. KING/PATINO 2vs
DESCOTTE/HERNANDEZ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MINORI IMADA 0vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANASTASIA POTAPOVA 2vs
ΓΚAΤΟ-ΜΟΝΤΙΚΟΝΕ ΤΖΙΟΥΛΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PABLO ANDUJAR-ALBA 2vs
ΓΙΑΝΓΚ ΝΤΟΝΑΛΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΣΙΓΙΜΑ ΜΟΓΙΟΥΚΑ 2vs
ΑΜΠΕ ΧΙΡΟΜΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΤΟ ΝAΧΟ 1vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ 2vs
ΝΑΜΙΓΚAΤΑ ΓΙΟΥΝΡΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΜΑ ΕΡΙΚΑ 2vs
ΟΚΟΥΝΟ ΑΓΙAΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΙΓΚΟ ΡΙΝΑ 0vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΝΓΚΕΛΟΒΑ ΑΝΙ 0vs
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FANNI STOLLAR 1vs
ΚΑΡΕΓΚAΡΟ ΜΑΡΤΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΜΝΤΛΟΥΛΒΑ ΓΟΥΑΡΟΝΑ 0vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LUCIANO TACCHI 2vs
ΒΑΝΚAΝ ΜΑΡΛΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PAULA ORMAECHEA 0vs
ΝΤΑΝΙΛΙΝΑ ΑΝΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΛΤΕΡΤ ΣΙΜΟΝΑ 2vs
PAULA KANIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΝΕΡ ΚΑΡΟΛΙΝ 1vs
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 2vs
ΡΑΝΤΟΖΚΟΒΙΤΣ ΜΙΛΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΚΣΟΥ ΣΕΝΓΚΙΖ 0vs
BOGDAN IONUT APOSTOL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2vs
ΟΤΖ ΙΠΕΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANNA ZAJA 2vs
ΛΕ ΜΠΙΧAΝ, ΚΕΛΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΙΛΟΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 2vs
ΜΠΕΡΕΖΝΙΑΚ ΣΕΛΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ROBBIE ARENDS 1vs
MUZINGAYE SIBANDA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΠΕΛ ΚAΑΝ 0vs
ΜΠΟΓΙΕΡ ΤΡΙΣΤAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ 2vs
GUSTAF STROM 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΖAΚΙ ΡΙΣΑ 0vs
ΣΑΚΑΤΣΟΥΜΕ ΧΙΜΕΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΜΑΝΙΣΙ ΜΙΧΑΡΟΥ 0vs
ΖΑΝΓΚ ΓΙΝΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
JUSTINE PYSSON 2vs
ΡΟΓΚΟΖΙΝΣΚΑ ΝΤΖΙΚ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LUCA NARDI 2vs
ΚAΝΤΕΡ ΑΛΕΞΙΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕ ΜΠΕΡΝΑΝΤΙ ΚΛΟΤΙΛΝΤ 2vs
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΙΤΝΕΙΜΠ ΣΕΙΤA 0vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ 2
ΤΕΛΙΚΟ
EVGENY TYURNEV 0vs
ΠΕΣAΚ ΣΤΕΠAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΝΣΕΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ 2vs
SAUMYA VIG 0
ΤΕΛΙΚΟ
CEZAR CRETU 0vs
ΚΑΠΕΣΙ, ΝΤΑΝΙΕΛΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΕΤΣΤΕΛ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 1vs
ΜΑΣΟΥΡ ΝΤAΝΙΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
UMUT KAAN YENILMEZ 0vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PAIGE MARY HOURIGAN 0vs
KATY DUNNE 2
ΤΕΛΙΚΟ
DEVIN BADENHORST 0vs
ΚΑΛΕΝΙΤΣΕΝΚΟ ΝΤΑΝΙΛΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤAΚΧΟΒΑ ΝΤAΡΙΑ 0vs
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANDREEA AMALIA ROSCA 2vs
ARINA VASILESCU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ 2vs
ΣΕΙΜΠΟΝΤ ΕΜΙΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2vs
ΤΖΕΙΝΙΣ ΤΖΕΙΣΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2vs
ΧΟΝΤΚΙΝ ΣΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΜAΤΟΒΑ ΤΖΟΥΛΙΑ 2vs
ΚΟΥΡΟΒΙΤΣ ΤΑΜAΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΠΑΒΑΤΣ ΜAΡΚΟ 0vs
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
CONSTANTIN SCHMITZ 1vs
ΧΑΜΠΕΛ ΛΕΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΥΡΤΑ ΙΝΕΣ 0vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANRI NAGATA 0vs
ΚΟΜΠΟΡΙ ΜΟΜΟΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΜΕΝΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ 2vs
ELENA-TEODORA CADAR 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΡΓΚΟΝΤΖΕ ΕΚΑΤΕΡΙΝ 1vs
ΜΠΟΥΡΙΛΟ ΕΣΚΟΡΙΧΟΥΕΛΑ ΙΡΕΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
COSTIN PAVAL 2vs
ΝΤΙΑΡA ΓΚΙΜΠΡΙΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ 2vs
ΚΟΠ Σ. 1
ΤΕΛΙΚΟ
TE RIGELE 0vs
BΟΡΟΝΙΝ ΝΤΙΜΙΤΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΧΟΝΤΚΟ ΟΛΕΓΚ 0vs
ORIOL ROCA BATALLA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΒAΤΑ ΧΙΡΟΚΟ 0vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALEXANDER IGOSHIN 0vs
ΣΟΙΤΣΙΡΟ ΜΟΡΙΤAΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
N. SANCHEZ IZQUIERDO 1vs
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΛΚΟΒΣΚΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 0vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ 2vs
ΚΙΛAΝΙ ΜΑΧΕΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΑΝΤAΙΣ ΑΝ-ΣΟΦΙ 2vs
ΚΡΕΣΚΕΝΖΙ ΓΙΟΥΛΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΧΟΡΜΠΕΛ ΑΝΙΣ 2vs
J. FCO VIDAL AZORIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΡΤΟΛΟΤΙ ΜAΡΚΟ 2vs
ΛΙ ΓΟΥΑΝΦΕΝΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΣΑ ΛΟΥΙΣ 2vs
ΣΟΥΡΕΣΧΚΟΥΜΑΡ ΜΑΝΙΣΧ 1
ΤΕΛΙΚΟ
I. CAVALLE-REIMERS 2vs
DARJA VIDMANOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ALBERTO BRONZETTI 0vs
ΟΥΑΚAΑ ΑΖΙΖ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΒΑΛ ΒΛAΝΤΑ 1vs
ΣΟΝΜΕΖ ΖΕΓΝΕΠ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FRANCESCO MAESTRELLI 2vs
ΚΡΕΠAΛΝΤΙ, ΕΡΙΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MELIS SEZER 2vs
ΓΙAΝΙ ΡΕΚΑ-ΛΟΥΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
NINO EHRENSCHNEIDER 1vs
MATVEY KHOMENTOVSKIY 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΝAΦΟΒ ΒΛAΝΤΙΣΛΑΒ 2vs
ΜΕΡΣΙΕΡ ΤAΙΛΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CARL ROOTHMAN 0vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LUC KOENIG 0vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΝΤΕΤΣΙ ΣΟΥΖΑΝ 2vs
ΚΟΥΚΑΡΤΣΟΥΚ ΝΙΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ 2vs
HANA EL DEEB 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ 2vs
ΘΙΡΟΥΙΝ ΖΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΝΤΙΣΙΤΣ ΝΙΚΑ 0vs
MAIAR SHERIF 2
ΤΕΛΙΚΟ
LO CHIEN HSUN 2vs
ΚΟΥΝΤΖ ΓΚΙΟΡΝΤAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΣ, ΛΟΥΝΑ 1vs
HALA FOUAD 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚAΒΑ ΜAΝΑ 0vs
AYUMI HIRATA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALBERT ROGLAN 1vs
ΜΠΟΘΟΥΕΛ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΤΟΣΝΙΚ ΝΙΝΑ 0vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΛΟΠΕΖ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 2vs
ΒΕΛΤΕ ΜΙΛΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΤΕΝΣ ΓΙΑΝΙΚ 2vs
ΝΤΕΜΠΕΚ ΜΙΤΣΑΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΛΚAΟ ΓΚΟΝΖAΛΟ 0vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
NG HAO YUAN 0vs
ΘAΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΕΝΤΕΛΚΟ ΙΒAΝ 0vs
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ERI SHIMIZU 0vs
ΜΑ ΓΕΞΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ 2vs
MIKAEEL WOODMAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARTHA MATOULA 2vs
RAFAILIA FULOP 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ 2vs
GERHARDT BECKER 0
ΤΕΛΙΚΟ
JUAN ALCALDE 0vs
ΜΠΟΡΤΖΑ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΤΣΙ ΣΑΒΙΤ 2vs
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛAΡΝΤΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ 2vs
ΓΕΝΓΚΕΛ ΜAΡΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΜΙΡΣΕΝ ΜAΡΤΙΝ 2vs
ΓΚΑΝΤΑΜAΟΥΡΙ ΜΠΙΒΑΙΣAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ 2vs
ΜΑΚΧΟΡΚΙΝΑ ΑΝΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
AMINA ANSHBA 2vs
ΜAΡΚΟΒΑ ΓΙΟΧAΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΜΟΥ ΜΑΞΙΜ 1vs
ΛΟΠΕΖ ΜΟΝΤΑΓΚΟΥΝΤ ΚAΡΛΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΛΑΚΙΣΒΙΛΙ ΜAΡΙΑΜ 0vs
ΤΣΙΛΠAΚ, ΑΓΚΟΥΣΤΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ 2vs
ΚΑΡΙΠΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ 2vs
ΠΟΝΤΙΚΟ ΟΥΓΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
JORGE MARTINEZ 1vs
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ELISA CAMERANO 2vs
SHAHD HABIB 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHANTAL SKAMLOVA 2vs
ΟΥΚΟΛΟΒΑ ΑΝΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ELEONORA MOLINARO 0vs
OANA GEORGETA SIMION 2
ΤΕΛΙΚΟ
LAPKO/MAROZAVA 2vs
PIGOSSI/VAN DER HOEK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 1vs
ALISON VAN UYTVANCK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ 2vs
ΑΡΣΙΝΤΙAΚΟΝΟ ΦΕΝΤΕΡΙΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ 2vs
WILLIAM GRIFFITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΣΕΝΚΡΑΝΖ ΜΑΤΣ 1vs
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
VLADIMIR UZHYLOVSKYI 2vs
ΙΑΝΑΚΟΝΕ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
HAGAR RAMADAN 0vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PIERRE MALAN 2vs
CONNOR KRUGER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΙΧΛΕΡ ΝΤΕΙΒΙΝΤ 2vs
ΧΑΤΖΕΚ ΠΕΤΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ALEXANDR BINDA 0vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANASTASIA ZOLOTAREVA 2vs
ΚΡAΣΝΟΒΑ ΝΤAΡΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARION VIERTLER 2vs
ΚΑΡΝΤAΒΑ ΖΟΖΙΓΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PEDRO ARAUJO 0vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙAΣΚΙΕΒΙΚΖ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 0vs
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΕΚ ΒΟΤΣΙΕΚ 0vs
A. BARROSO CAMPOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΚΤΣAΙ ΚAΓΚΛΑ 0vs
ΤΖΓΙΟΡΤΣΕΣΚΑ ΛΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ISABELLA KRUGER 1vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
TIM RIEDEL 0vs
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΠΕΛΕΒ ΑΝΤΡΕΙ 0vs
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ 2vs
ΜΟΡΕΝΟ ΝΤΕ ΑΛΜΠΟΡAΝ ΝΙΚΟΛΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PURTSELADZE/STROM 0vs
PATZANOVSKY/SOLBERG 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ 2vs
ΣΒΑΤΙΚΟΒΑ ΛAΟΥΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MASUR/SIMON 0vs
BONZI/MARTINEAU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΞΥΛAΣ ,ΙΩAΝΝΗΣ 1vs
VICTOR ERNAELSTEEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ 2vs
ΒΑΝ ΠΟΠΕΛ ΕΜΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MURRAY/STOLLAR 2vs
HESSE/TAYLOR 0
ΤΕΛΙΚΟ
GABARRO/TACCHI 1vs
GUNES/SARITAS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΕΡ ΤΖΟΥΛΙΤΑ 0vs
ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ ΜΠΟΓΙAΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KOKLINA/MISHINA 2vs
SEIBOLD/ZAJA 1
ΤΕΛΙΚΟ
LANGA/LOUBSER 0vs
LE BIHAN/NOEL 2
ΤΕΛΙΚΟ
BOGDAN/MDLULWA 0vs
OCHSNER/ZUGER 2
ΤΕΛΙΚΟ
HELLER/TOREBKO 2vs
BILGIN/ILKEL 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHRISTOS KEISIDIS 0vs
A. CORNUT CHAUVINC 2
ΤΕΛΙΚΟ
BLAKE ELLIS 0vs
ΝΤΟΥΣΙΝ ΛΟΥΙΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PAAR/WACHACZYK 2vs
LECHEMIA/PONCHET 1
ΤΕΛΙΚΟ
CAKAREVIC/MALECKOVA 2vs
LUKAS/NJIRIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARIA KALLISTROU 0vs
ΓΚΛΟΥΣΚΟ ΛΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΡΖAΤ ΤΟΜΑΣ 0vs
NICOLAS ARRECHE 2
ΤΕΛΙΚΟ
STEVAN POPOVIC 0vs
ΠΟΛΖΑΚ ΝΤΕΙΒΙΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BURGER/KRUGER 0vs
CENGIZ/HOURIGAN 2
ΤΕΛΙΚΟ
DOUMBIA/REBOUL 0vs
DAVIS/SIBANDA 1
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
ΚΟΛΜΕΝΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΜΤΣΕΝΤΛΙΝΤΖΕ ΕΛΕΝΗ -
ELISA CAMERANO -vs
ΑΛΧΑΣΕΙΝ ΑΜΝΤΕΛ ΑΖΙΖ ΛAΜΙΣ -
TAKERU YUZUKI -vs
TIM HANDEL -
ΜΠΧΟΣAΛΕ ΡΟΥΤΟΥΖΑ -vs
ΑΜΑΝΜΟΥΡAΝΤΟΒΑ ΑΚΓΚΟΥΛ -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
ΓΙΑΝΓΚ ΓΙΑ ΓΙ -vs
JANG SU JEONG -
CHINA (W) -vs
INDONESIA (W) -
INDIA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
ΖΕΝΓΚ ΣΑΙΣAΙ -vs
JANICE TJEN -
ΡAΙΝΑ ΑΝΚΙΤΑ -vs
ΣΑΡΙΠΟΒΑ ΣΑΜΠΙΝΑ -
WANG QIANG -vs
ΣΟΥΤΓΙΑΝΤΙ ΑΛΝΤΙΛΑ -
EN SHUO LIANG -vs
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ -
KOLAR/MAKHORKINA -vs
GAGGINI/SANER -
DE ROSA/MARTELLATO -vs
MAIGA/VIDAL AZORIN -
KOSTYUK/KUZMOVA -vs
KALASHNIK./SAVINYKH -
BOEHLER/HANDEL -vs
KILANI/KOROLEV -
ΝΤΕΝ ΧΕΙΖΕΡ ΓΚAΙ -vs
AFONSO SALGADO -
DEMBEK/FALCAO -vs
MARRERO/MULYE -
ΑΝΤΡΕΟΥ ΓΚΑΡΣΙΑ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
G. GRANOLLERS-PUJOL -
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
THIAGO TIRANTE -
ALEX BARRENA -vs
ΚΕΣΤΕΛΜΠΟΙΜ ΜΑΡΙAΝΟ -
KOUZMINE/OUAKAA -vs
MULLER/TIMMERMANS -
ΜΟΝΖΟΝ ΙΓΚΝAΣΙΟ -vs
ΠΕΝΑ ΛΟΠΕΖ ΜΑΝΟΥΕΛ -
MIRZA/RAINA -vs
ABDURAIMOVA/AMANMURADOVA -
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ -vs
ΝΤΙΑΤΣΕΝΚΟ ΒΙΤAΛΙΑ -
XU/ZHANG -vs
NUGROHO/TJEN -
ΑΛΒAΡΕΖ ΒΑΡΟΝΑ ΝΙΚΟΛΑΣ -vs
ZAKHAR TRAPEZNIKOV -
ΖΟΥΡΜΠΙΝ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ -
MINNEN/VAN UYTVANCK -vs
KERKHOVE/SCHOOFS -
KUZMOVA/VIDMANOVA -vs
GIMBRERE/MORANDAIS -
CHAN/CHAN -vs
HAN N./KIM N. -
GHORBEL/TESSA -vs
CREPATTE/PONTICO -
ROMAN BURRUCHAGA -vs
ΑΡΓΚΟΥΕΛΟ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
KOUZNETSOV/MARTINEZ -vs
BORTOLOTTI/ESTEVE -
ΜΠΡΑΜAΤΖΟ ΣΑΝΤΙAΓΚΟ -vs
ΝΑΒΟΝΕ ΜΑΡΙAΝΟ -
JUAN BAUTISTA TORRES -vs
MATEO BERTA -
ΚΟΥΙΝΖΙ ΤΖΙΑΝΛΟΥΙΤΖΙ -vs
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ -
CERVANTES/ROCA -vs
AMOROS/SANCHEZ VINAS -
ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΚΟΡΙΑ -vs
ΚΛΕΖAΡ ΓΚΙΓΙΕΡΜΕ -
ΚΙΝΓΚ ΕΒΑΝ -vs
ΠΟΛAΝΣΚΙ ΠΙΤΕΡ -
KATERINA BONDARENKO -vs
REBECCA PETERSON -
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ -vs
YSALINE BONAVENTURE -
ΜΠΑΕΖ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
GAKHOV/LOPEZ -vs
MANZANERA/TRAPEZNIK. -
AGAMENONE/ZUKAS -vs
BARRENA/VILICICH -
DRAGOS IGNAT -vs
ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ -
KRISTIE AHN -vs
USUE ARCONADA -
ΑΡAΝΓΚΟ ΕΜΙΛΙAΝΑ -vs
ΑΝΤΕΡΣΟΝ ΡΟΜΠΙΝ -
ΣΤΕΡΝΣ ΠΕΙΤΟΝ -vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ -
BERNARDA PERA -vs
WANG XINYU -
GARCIA/SORRIBES -vs
ARRUABARRENA/DAVIS -
ΠΕΝΙΣΤΟΝ ΡAΙΑΝ -vs
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ -
ΡΟΜΠΕΡΤΣ ΤΖAΣΤΙΝ -vs
ΠAΠΑ ΣΠΕΝΣΕΡ -
IRINA BEGU -vs
ΤAΟΥΝΣΕΝΤ ΤΕΙΛΟΡ -
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ -vs
ΜΠΟΣΙΟ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
ΖΧΟΥ ΛΙΝ -vs
ΖΑΒAΤΣΚΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -
SEM VERBEEK -vs
ΣΙΝΕΡ ΓΙAΝΙΚ -
ΧΟΒΧΑΝΙΣΙAΝ ΜOΥΣΕΓΚ -vs
ΓΚΡΙΛΣ ΤΖAΚΟΜΠ -
ΜΠΟΛΚΒAΝΤΖΕ ΜΑΡΙAΜ -vs
ΠAΡΙ ΝΤΑΙAΝ -
ΜΟΧAΜΕΝΤ ΑΣΙΑ -vs
MISAKI DOI -
ΤΖΟΝΣΟΝ ΣΤΙΒ -vs
ΠΟΛΜAΝΣ ΜΑΡΚ -
ΦΟΞ ΝΤAΒΙΝΤ -vs
JODY MAGINLEY -
BOLUDA/CHEPELEV -vs
MARTOS GORNES/PEREZ -
ΓΟΥAΡΝΤ ΤΖΕΙΜΣ -vs
ΛΟΡΕΝΤΖΙ ΠAΟΛΟ -
ΚΑΡΟΥAΝΑ ΛΙΑΜ -vs
ΧAΡΙΣ ΑΝΤΡΕΒ -
ΜΑΝΝΑΡΙΝΟ ΑΝΤΡΙAΝ -vs
ΜΠΟΥΡΧΙΕΡ, ΧAΡΙ -
ΜΙΝΕΛΑ ΜAΝΤΙ -vs
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ -
MONROE/WITHROW -vs
DANIEL/DONSKOY -
CHRISTINA MCHALE -vs
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ -
BONDARENKO/FICHMAN -vs
RUS/ZIDANSEK -
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ -vs
PATRICIA MARIA TIG -
HSU/WHORISKEY -vs
MCNALLY/PEGULA -
ΓΚΡAΤΣΕΒΑ ΒΑΡΒAΡΑ -vs
LESYA TSURENKO -
ΖΒΕΡΕΦ ΜΙΣΑ -vs
ΜΠΑΡΕΡΕ ΓΚΡΕΓΚΟΙΡΕ -
MMOH/SOCK -vs
KUDLA/KWIATKOWSKI -
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ -vs
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ ΡΕΙΜΟΝΤ -
ΝΤΕΙ ΚAΙΛΑ -vs
ΠΕΡΙΝ ΚΟΝΙ -
ΣΟΝΓΚ ΕΒΑΝ -vs
ΣΤΡΟΝΤΕ ΙΣΑΙAΧ -
GALLOWAY/H. VERDUGO -vs
KING/ROMBOLI -
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ΜΠΕΚΤAΣ ΕΜΙΝΑ -
ΒΕΤΕΝΓΚΕΛ ΚΡΙΣ -vs
ΠΕΡΕΖ ΑΛΦΡΕΝΤΟ -
ΓΟΥΙΤΛ ΣΟΦΙΑ -vs
SOPHIA SHAPATAVA -
ΧΑΕΡΤΕΙΣ ΤΖΟΧAΝΕΣ -vs
ΣΕΙΝ ΡAΙΑΝ -
ΜΟΝΤΕΖ ΠAΜΕΛΑ -vs
ΠΑΡΚΣ ΑΛΙΣΙΑ -
ΚΟΖΜΠΙΝΟΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΡΑΠ ΟΣΤΙΝ -
ΤΡΟΙΤΣΚΙ ΒΙΚΤΟΡ -vs
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ -
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ -vs
ΣΝΟΥΡ ΜΠΡAΙΝΤΕΝ -
ARAGONE/GIRON -vs
GONG/REESE -
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ -vs
ΜΠΛΙΝΚΟΒΑ ΑΝΝΑ -
STOSUR/WICKMAYER -vs
KALINSKAYA/VANDEWEG. -
ΤΣΑΝΓΚ ΧAΝΝΑ -vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ -
HUEY/VERBEEK -vs
KLAHN/MCDONALD -
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ -vs
ΣΟΥΓΚΙΤΑ ΓΙΟΥΤΣΙ -
ΝΟΡΙ ΚAΜΕΡΟΝ -vs
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
SINNER/TIAFOE -vs
POLMANS/REID -
HARRIS/KUBLER -vs
DIEZ/GIUSTINO -
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΑΡΙΕΝΤΟΣ -vs
ΜΠΡAΣΓΟΥΕΛ ΜΙΣΑΧ -
ΣΟΥ ΣΙΛΙΝ -vs
ΑΜΠΑΝΤA ΦΡΑΝΣΟΥAΖ -
ΓΙAΚΣΙΤΣ ΤΖΟΒAΝΑ -vs
ΜΙΝ ΓΚΡΕΙΣ -
TOBY BOYER -vs
ΡΙΜΠAΚΟΒ ΑΛΕΞ -
KAROLINA SCHMIEDLOVA -vs
MARIE BOUZKOVA -
ΣΙΟΥΙΝΓΚ ΣΟΦΙΑ -vs
ΣΒΑΝ ΚΕΙΤΙ -
ΡΕΝΤΛΙΣΚΙ ΜΑΡΤΙΝ -vs
JORDAN SAUER -
RODRIGO BANZER -vs
ΣΑΡΚΙΣΙAΝ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΕΟΥΝΤΙΤΣΕ ΓΟΥΟΝΓΚ ΤΣΟΝΓΚ -vs
ΓΚΛAΤΣ ΑΛΕΞΑ -
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SINGIDA UNITED -vs
ΚΟΣΤΑΛ ΓΙΟΥΝΙΟΝ -
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ΛΙΠΟΥΛΙ -vs
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ΣΙΜΠΑ -
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ΜΠΟΥΛ 3vs
ΟΝΤΟΥΠΑΡAΚΑ 0
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ΜΠΡAΙΤ ΣΤΑΡΣ 0vs
ΜΠΑΡAΡΑ 0
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ΚΙΜΚΙ-ΠΟΝΤΜΟΣΚΟΒΙΕ ΜΟΣΧΑΣ 58vs
ΚΙΟΥΠΟΛ-ΡΟΝΤΝΙΚΙ ΙΖΧΕΒΣΚ 67
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ΤΕΜΠ -ΣΟΥΜΖ ΡΕΒΝΤΑ 62vs
ΟΥΡAΛ 53
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ΟΥΡAΛΜΑΣ 20vs
ΡΟΥΝΑ ΜΟΣΧΑΣ 16
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UNIVERSITY-UGRA 18vs
ΣΠΑΡΤΑΚ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 14
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ 76vs
ΜΠΟΥΡΕΒΕΣΤΝΙΚ ΓΙAΡΟΣΛΑΒ 85
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ Β’ -
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TOBOL 71vs
CASPIY AKTAU 54
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ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ (Γ) 65vs
ΣΠAΡΤΑΚ ΝΟΤΖΙΝΣΚ (Γ) 33
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ΕΚΑΤΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) 20vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΟΥΡΣΚ (Γ) 10
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ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) 16vs
ENISEY (W) 20
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ-ΓΚΟΥΒΝΤ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ (Γ) 89vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ (Γ) 73
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ΝΤΟΡΟΓΚΙ 0vs
ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 1
ΠAΞΙ -vs
ΧΟΝΒΕΝΤ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ -
ΖΑΛΑΕΓΚΕΡΣΕΓΚΙ -vs
ΦΕΧΡΙΝΓΚ 1947 -
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ΣΕΡΕΝΤ 0vs
ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ 2
ΤΡΕΝΤΣΙΝ -vs
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛAΒΑΣ -
ΝΙΤΡΑ -vs
ΖΛAΤΕ ΜΟΡAΦΤΣΕ -
ΝΤΟΥΝAΙΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ -vs
ΠΟΠΡΑΝΤ -
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ΟΜAΝ ΦΚ 0vs
ΝΤΟΦAΡ 0
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ΑΛ ΝAΧΝΤΑ 0vs
ΣΑΧAΜ 0
ΣΟΧAΡ -vs
ΑΛ ΣΙΜΠ -
ΑΛ ΣΟΥΒΑΙΚ -vs
ΑΛ ΝΑΣΡ -
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ΙΣΤΡΑ 1961 1vs
ΟΣΙΓΕΚ 0
ΒΑΡΑΖΝΤΙΝ -vs
ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ -
ΧAΙΝΤΟΥΚ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ -
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ΦΕΟΥΤΣΕ 0vs
ΤΟΝΕΡ ΓΙAΟΥΝΤΕ 0
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ΦΟΡΤΟΥΝΑ 0vs
YOUNG SPORT ACADEMY 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΝΟΝ ΓΙΑΟΥΝΤΕ 1vs
UMS ΝΤΕ ΛΟΥΜ 0
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ΠAΝΘΕΡ ΝΤΙ ΕΝΤΕ 0vs
ΑΒΙΟΝ ΑΚAΝΤΕΜΙ 0
ΜΠΑΜΕΝΤΑ -vs
ΝΤΡAΓΚΟΝ ΓΙΑΟΥΝΤΕ -
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ΒΕΝΤΣΠΙΛΣ 17
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ΜΠΑΙΡΟΙΤ -
KΙΕΒΟ -vs
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -
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ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Γ) 0
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γ) -vs
ΣΟΥΗΔΙΑ (Γ) -
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ (Γ) -vs
ΒΕΛΓΙΟ (Γ) -
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γ) -vs
ΙΤΑΛΙΑ (Γ) -
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ΤΣΕΛΙΕ -vs
ΜAΡΙΜΠΟΡ -
ΜΟΥΡΑ -vs
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ΤΟΥΖΛΑ ΣΙΤΙ -
ΣΙΡΟΚΙ ΜΠΡΙΓΙΕΓΚ -vs
OLIMPIC SARAJEVO -
ΜΠΑΝΙΑΛΟΥΚΑ -vs
ZELJEZNICAR -
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ΑΛ ΧΙΝΤ 0vs
ΑΛ ΡΙΦΦΑ 0
ΑΛ ΜΟΥΧΑΡAΚ -vs
ΜΑΝAΜΑ ΚΛΑΜΠ -
ΤΕΛΙΚΟ
SP FC / BARUERI (W) 3vs
ΠΙΝΕΙΡΟΣ (Γ) 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΚ (Γ) 3vs
ΣAΟ ΣΕΤAΝΟ (Γ) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΙ ΜΠΑΟΥΡΟΥ (Γ) 3vs
VALINHOS (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΝΑΝA ΜΠ 3vs
C. R. FLAMENGO (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΛΙΚΟ/ΟΣΑΣΚΟ (Γ) 1vs
ITAMBE MINAS (W) 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 1vs
ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΦΕΝΣΑ Ι ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ 1vs
ΣAΝΤΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝAΛ 3vs
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 1vs
ΠΕΝΙΑΡΟΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 1vs
ΚΛΑΜΠ ΛΙΜΠΕΡΤAΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡAΚΑΣ 1vs
ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚAΛΙ 0vs
ΓΚΡΕΜΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
RIVER-PI 0vs
ΣΕAΡΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΤΖΙ ΝΤΑΣ ΚΡΟΥΖΕΣ 83vs
ΠΑΟΥΛΙΣΤAΝΟ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 93vs
ΠΙΝΕΙΡΟΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡAΝΚΑ 97vs
ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ 71
ΤΕΛΙΚΟ
SAO JOSE MA 0vs
IMPERATRIZ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛAΜΠ ΝΑΣΙΟΝAΛ 102vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΧΕΜΠΡAΙΚΑ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛAΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΛΙΜΠΙΑ 75vs
ΝΤΕΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛAΜΠ ΜAΛΒΙΝ 99vs
ΚΛAΜΠ ΤΡΟΥΒΙΛ 83
ΤΕΛΙΚΟ
BAHIA DE FEIRA 3vs
ALAGOINHAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΛΙΠΙΛΛA 2vs
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΒΑΛΝΤΙΒΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΓΚΕΙΜΚΟΚΣ 83vs
ΜΙΣΙΣΙΠΙ ΣΤ. ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΜΟΝΤ ΚΑΤΑΜAΟΥΝΤΣ 85vs
ΟΛΜΠΑΝΙ 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΚΟΛΕΤΖ ΙΓΚΛΣ 71vs
ΣΙΡAΚΙΟΥΖ ΟΡΑΝΤΖ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣAΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΚAΝΙΕΡΣ 81vs
ΠΡΕΣΒΙΤΕΡΙΑΝ ΜΠΛΟΥ ΧΟΟΥΖ 64
ΤΕΛΙΚΟ
TROY TROJANS 64vs
UT ARLINGTON 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΤΓΚΕΡΣ ΣΚAΡΛΕΤ ΝAΙΤΣ 78vs
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΤΕΡΡΑΠΙΝΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΝΓΚΣΤΑΟΥΝ ΣΤΕΙΤ 63vs
ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ 57
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΤΑΡ ΧΙΛΣ 93vs
ΓΟΥΕΙΚ ΦΟΡΕΣΤ ΝΤΕΜΟΝ ΝΤΙΚΟΝΣ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΜΠΟΥΛΣ 67vs
ΣΙΝΣΙΝAΤΙ ΜΠΕΑΡΚΑΤΣ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΣΤΕΙΤ ΠΑΝΘΕΡΣ 89vs
ΑΡΚΑΝΣΑΣ ΛΙΤΛ ΡΟΚ ΤΡΟΓΙΑΝΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΟΣΠΡΕΙΣ 91vs
ΤΖΑΚΣΟΝΒΙΛ ΝΤΟΛΦΙΝΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΡAΜΣ 77vs
ΝΤΟΥΚΕΙΝ ΝΤΙΟΥΚΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΝΤ ΣΤΕΙΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΦΛΑΣΙΣ 83vs
ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΓΚΡΙΝ ΦΑΛΚΟΝΣ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΕΤΣΟΝ ΧAΤΕΡΣ 82vs
ΝΟΡΘ ΑΛΑΜΠAΜΑ ΛAΙΟΝΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΧAΙ ΧΟΚΣ