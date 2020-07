Η Team Hines μπορεί να μην είχε μαζί τον Αμερικανό σέντερ που θα αγωνιστεί στην Αρμάνι Μιλάνο, ωστόσο έδωσε μια συναρπαστική αναμέτρηση με τους Sideline Cancer, οι οποίοι νίκησαν (93-91) και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση.

Για την Team Hines, οι πρώην παίκτες του Ολυμπιακού, Ίθαν Χαπ και ο Μπράντον Πολ ξεχώρισαν, καθώς ο πρώτος είχε 20 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 τάπες και ο δεύτερος 23 πόντους, 13 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Για τους νικητές, ο Μάρκους Κίνι έκανε τρομερή εμφάνιση με 29 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Team Hines up 12 late in the third quarter! pic.twitter.com/rBAr8cTVBz

.@SidelineTBT guard @Marcus3Keene was

After his 29 point, 6 assist & 6 rebound performance, he is the @FanDuel Player of the Game. pic.twitter.com/HzwwbUA6Zy

— TBT (@thetournament) July 5, 2020