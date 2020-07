Περήφανη η Γέμελος για την φανέλα της με το κοινωνικό μήνυμα

Το WNBA προχώρησε σε ανάλογη κίνηση με το ΝΒΑ και έδωσε το δικαίωμα στις παίκτριες να έχουν κάποιο μήνυμα στις φανέλες τους.

Η Τζάκι Γέμελος η οποία θα αγωνιστεί με τους Κονέκτικατ Σανς έβαλε το όνομα μίας γυναίκας η οποία έχει κακοποιηθεί.

Η πρώην παίκτρια του Ολυμπιακού εξέφρασε την περηφάνια της.

Say her name!!! #changecantwait #blacklivesmatter #breonnataylor The WNBA is giving us this amazing platform to speak up and represent something bigger than basketball. I’m so proud to wear this @connecticutsun jersey! #1988 #overcome pic.twitter.com/ZOGe7Sq8IC

— Jacki Gemelos (@JackiG_23) July 17, 2020