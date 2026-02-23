Η δύο φορές πρωταθλήτρια στο WNBA, Κάρα Μπράξτον, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών με την αιτία του θανάτου της να μην έχει διευκρινιστεί.

Η Κάρα Μπράξτον, η οποία αγωνίστηκε για δέκα σεζόν στη WNBA και κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών, όπως έκανε γνωστό η λίγκα και οι πρώην ομάδες της.

Δεν έχει δοθεί κάποια πληροφορία για τα αίτια ή τον τόπο θανάτου της Μπράξτον, που γιόρτασε πρόσφατα τα γενέθλιά της την Τετάρτη.

«Με βαθιά θλίψη θρηνούμε τον θάνατο της δύο φορές πρωταθλήτριας του WNBA, Κάρα Μπράξτον», ανέφερε το WNBA σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μια βετεράνος με 10 σεζόν, η Κάρα έπαιξε με τους Ντιτρόιτ Σοκ, Τάλσα Σοκ, Φοίνιξ Μέρκιουρι και Νιου Γιορκ Λίμπερτι. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους πρώην συμπαίκτες της αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

It is with profound sadness that we mourn the passing of 2x WNBA Champion Kara Braxton.



A 10-season veteran, Kara played with the Detroit Shock, Tulsa Shock, Phoenix Mercury, and New York Liberty. Our thoughts are with her family, friends, and former teammates at this time. pic.twitter.com/0I71xWCWfW — WNBA (@WNBA) February 23, 2026

Η Μπράξτον είχε μέσο όρο 7,2 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 16,1 λεπτά συμμετοχής σε 46 αγώνες playoffs. Κέρδισε πρωταθλήματα το 2006 και το 2008 με τους Ντιτρόιτ Σοκ, οι οποίοι μετακόμισαν στην Τάλσα για τη σεζόν του 2010. Ήταν στην ομάδα All-Rookie του WNBA το 2005 και All-Star το 2007. Γεννήθηκε στο Τζάκσον του Μίσιγκαν, ενώ μετά τη συνταξιοδότησή της, εργάστηκε για τη Nike στο Όρεγκον πριν μετακομίσει στην περιοχή της Ατλάντα.