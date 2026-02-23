Οι Σέλτικς κυριάρχησαν απέναντι στους Λέικερς, φτάνοντας στο άνετο 111-89 σε ένα ντέρμπι που εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο. Tα υπόλοιπα αποτελέσματα του NBA.

Οι Σέλτικς μετέτρεψαν το μεγάλο ντέρμπι του ΝΒΑ σε παράσταση για έναν ρόλο, περνώντας εμφατικά από το Λος Άντζελες με 111-89.

Το πρώτο δωδεκάλεπτο ήταν ισορροπημένο (28-28), όμως από τη δεύτερη περίοδο και μετά η Βοστώνη ανέβασε ένταση στην άμυνα και βρήκε ρυθμό στην επίθεση, «χτίζοντας» διψήφια διαφορά που δεν απειλήθηκε ουσιαστικά ποτέ στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Τζέιλεν Μπράουν ήταν ο ηγέτης με 32 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Πέιτον Πρίτσαρντ πρόσθεσε 30 πόντους με έξι τρίποντα και 8 ασίστ, «κλειδώνοντας» το ματς με step-back τρίποντο στο φινάλε.

Για τους Λέικερς, ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 25 πόντους και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς 20, φτάνοντας σε ακόμη ένα ιστορικό ορόσημο στην καριέρα του, όμως η ομάδα τους έμεινε σε χαμηλή παραγωγικότητα. Με τη νίκη αυτή, η Βοστώνη ανέβηκε στο 37-19, ενώ το Λος Άντζελες υποχώρησε στο 34-22. Ωστόσο, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με τους 20 πόντους που προσέφερε έφτασε το ορόσημο των 43 χιλιάδων πόντων στο NBA, αριθμό που κανείς ποτέ δεν έχει αγγίξει στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

43k points for the King 👑 pic.twitter.com/4ENhsCVnee — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 23, 2026

Χοκς - Νετς 115-104

Οι Χοκς γύρισαν από το -11 στην τέταρτη περίοδο και με εντυπωσιακό 24-2 στο φινάλε υπέταξαν τους Νετς, που γνώρισαν τέταρτη διαδοχική ήττα. Ο Τζέιλεν Τζόνσον ήταν καθοριστικός με 26 πόντους και 12 ριμπάουντ, βάζοντας τους 12 στη διάρκεια της αντεπίθεσης, ενώ ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ πρόσθεσε 16 στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός.

Το Μπρούκλιν προηγήθηκε 102-91, αλλά κατέρρευσε επιθετικά, αστοχώντας στα 11 από τα τελευταία 12 σουτ. Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ είχε 18 πόντους, με τον Κλάξτον να επιστρέφει στη δράση, όμως το φινάλε ανήκε ολοκληρωτικά στην Ατλάντα.

Γουόριορς - Νάγκετς 128-117

Οι Γουόριορς, παρά τις σημαντικές απουσίες τους, λύγισαν τους Νάγκετς με ξέσπασμα στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ο Μπράντιν Ποντζιέμσκι πέτυχε 12 από τους 18 πόντους του στην τελική ευθεία, ενώ είχε και 15 ριμπάουντ με 9 ασίστ, οδηγώντας το Γκόλντεν Στέιτ σε σερί 19-8 που «κλείδωσε» το ματς.

Ο Άλ Χόρφορντ πρόσθεσε 22 πόντους με έξι τρίποντα, ενώ για το Ντένβερ ο Νίκολα Γιόκιτς μέτρησε ακόμη ένα triple-double (25π., 20ρ., 12ασ.). Οι Νάγκετς προσπάθησαν να επιστρέψουν στο δεύτερο μέρος, αλλά δεν βρήκαν απάντηση στο επιθετικό κρεσέντο των γηπεδούχων.

Πέισερς - Μαβερικς 130-134

Οι Μάβερικς έβαλαν τέλος σε σερί 10 ηττών, περνώντας από την Ιντιάνα σε ένα ματς με υψηλό σκορ. Ο Κρις Μίντλετον είχε 25 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, με τον Πι Τζέι Ουάσινγκτον να προσθέτει 23, σε μια βραδιά όπου έξι παίκτες του Ντάλας είχαν διψήφιο αριθμό πόντων.

Οι Πέισερς πλησίασαν στο φινάλε, όμως δεν ανέκτησαν ποτέ το προβάδισμα. Ο Πασκάλ Σιάκαμ επέστρεψε με 30 πόντους, ενώ ο Νέμπχαρντ είχε 22 και 11 ασίστ, αλλά οι απουσίες και τα αμυντικά κενά κόστισαν στην ομάδα της Ιντιάνα.

Κλίπερς - Μάτζικ 111-109