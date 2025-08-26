WNBA: Η... μηχανή double double, Ρις έγραψε ιστορία (vid)
Oι Las Vegas Aces επικράτησαν των Chicago Sky ωστόσο την παράσταση έκλεψε μια παίκτρια των ηττημένων. Ο λόγος για την σταρ τους και μία από τις καλύτερες ψηλούς στο WNBA, την Έιντζελ Ρις.
Η Έιντζελ Ρις του Σικάγο έφτασε τα 20 double-double στη σεζόν και το 46ο της καριέρας της. Με αυτόν τον τρόπο άφησε πίσω της την Τίνα Τσαρλς που είχε 45 στις δύο πρώτες τις σεζόν στο WNBA. Για να γίνει αυτό ο Ρις χρειάστηκε μόλις 61 ματς, τη στιγμή που η Τσαρλς έπαιξε 68 παιχνίδια.
Για τις νικήτριες η Γιανγκ είχε 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ η Άτζα Γουίλσον τελείωσε με 18 και 9 ριμπάουντ. Στον αντίποδα η Άτκινς είχε 30 πόντους και 9 ασίστ για τις ηττημένες.
Η Ρις συνεχίζει να δικαιώνει τους ανθρώπους του Σικάγο που την επέλεξαν στο draft πριν από δύο χρόνια.
Tonight, Angel Reese recorded her league-leading 20th double-double of the season 👏— WNBA (@WNBA) August 26, 2025
It’s the 46th of her career, passing Tina Charles (45) for the most through a player’s first two seasons in WNBA history.
Charles set her mark in 68 games — Reese reached it in just her 61st.… pic.twitter.com/Z2tNjaOuyB
