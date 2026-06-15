Ο Γιώργος Φίλλιος είναι ένας παίκτης που απασχολεί την Καρδίτσα για την ενίσχυση του ελληνικού κορμού της ομάδας.

Η Καρδίτσα έχει αποδυναμωθεί όσον αφορά τον ελληνικό κορμό με την αποχώρηση του Νίκου Δίπλαρου και του Γιώργου Καμπερίδη και γι’ αυτό τον λόγο ο προπονητής της ομάδας Νίκος Παπανικολόπουλος αναζητά παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν ενισχύοντας το ελληνικό στοιχείο.

Η περίπτωση του Γιώργου Φίλλιου (24χρ., 1.96) που αγωνίζονταν φέτος στον ΠΑΟΚ θεωρείται μια καλή επιλογή για τη θεσσαλική ομάδα. Έχει αγωνιστεί στον Άρη και στη συνέχεια μετακινήθηκε στον ΠΑΟΚ με τον οποίο είχε τη φετινή σεζόν 2.7 πόντους μέσο όρο, σε 8.8 λεπτά συμμετοχής σε 21 αγώνες της Stoiximan GBL.

Είναι ένας παίκτης ρόλου που στον ΠΑΟΚ επιστρατεύονταν για την καλή αμυντική του αντίδραση και όποτε χρειάστηκε πήρες πρωτοβουλίες και επιθετικά συμβάλλοντας σε νίκες του «δικεφάλου».

Ο Γιώργος Φίλλιος είναι μια λύση που μελετάει ο Νίκος Παπανικολόπουλος που θα κινηθεί και για άλλους παίκτες στη συνέχεια, ώστε να θωρακίσει τον ελληνικό κορμό της Καρδίτσας.