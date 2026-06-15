Η Επιτροπή Δεοντολογίας επέβαλε τον υποβιβασμό της Κάρβινα και βαριές κυρώσεις στον πρόεδρό της, Γιαν Βολφ, για εμπλοκή σε υπόθεση διαφθοράς.

Βαρύτατες κυρώσεις επέβαλε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Τσεχικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στην Κάρβινα, κρίνοντας ότι ο σύλλογος εμπλέκεται σε υπόθεση διαφθοράς που σχετίζεται με αγώνες παραμονής στην κορυφαία κατηγορία. Η απόφαση προβλέπει τον υποβιβασμό της ομάδας από την πρώτη κατηγορία, καθώς και χρηματικό πρόστιμο ύψους 414.000 ευρω.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του συλλόγου και δήμαρχος της πόλης, Γιαν Βολφ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 125.000 ευρω και δωδεκαετή απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο. Η απόφαση δεν είναι ακόμη τελεσίδικη, καθώς τόσο η Κάρβινα όσο και ο Βολφ διατηρούν το δικαίωμα προσφυγής εντός πέντε ημερών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής Δεοντολογίας, οι πειθαρχικές παραβάσεις συνδέονται άμεσα με αναμετρήσεις που αφορούσαν τη μάχη της ομάδας για την παραμονή στην κατηγορία. Η ομοσπονδία διευκρίνισε ότι οι ποινές θα τεθούν σε ισχύ μόνο μετά την οριστικοποίηση της απόφασης.

Εφόσον η τιμωρία επικυρωθεί, η Καρβίνα δεν θα χάσει μόνο τη θέση της στην πρώτη κατηγορία, αλλά πιθανότατα και το ευρωπαϊκό εισιτήριο που εξασφάλισε μέσω της κατάκτησης του Κυπέλλου Τσεχίας, το οποίο της δίνει δικαίωμα σίγουρης συμμετοχής στο Conference League.

Η υπόθεση συνδέεται με το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς που αποκαλύφθηκε τον περασμένο Μάρτιο. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο Βολφ φέρεται να επιχείρησε να επηρεάσει το αποτέλεσμα αγώνα απέναντι στην Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε το 2024, προσφέροντας χρηματικό αντάλλαγμα και προοπτική μεταγραφής σε ποδοσφαιριστή της αντιπάλου ομάδας. Παρόμοιες κατηγορίες υπάρχουν και για την περίοδο των αγώνων μπαράζ παραμονής.

Η Κάρβινα αρνείται ότι φέρει συλλογική ευθύνη για τις ενέργειες συγκεκριμένων προσώπων και έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα εξετάσει όλα τα νομικά μέσα που διαθέτει.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στο τσεχικό ποδόσφαιρο, ενώ ενδέχεται να επηρεάσει και τη σύνθεση της επόμενης σεζόν στην κορυφαία κατηγορία. Σε περίπτωση που η απόφαση καταστεί οριστική πριν από την επίσημη ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου, η υποβιβασμένη Ντούκλα αναμένεται να διατηρήσει τη θέση της στα μεγάλα σαλόνια. Αντίθετα, εάν η διαδικασία των εφέσεων παραταθεί, το νέο πρωτάθλημα ενδέχεται να διεξαχθεί με μόλις 15 ομάδες.