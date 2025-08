Θεατής πέταξε ξανά sex toy κατά τη διάρκεια αγώνα στο WNBA! (vid)

Ένα νέο περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις στο WNBA, καθώς κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις και των Σικάγο Σκάι, θεατής πέταξε ένα σεξουαλικό βοήθημα στον αγωνιστικό χώρο! Και όλα αυτά μόλις τρεις μέρες μετά από παρόμοιο συμβάν.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις και των Σικάγο Σκάι για το WNBA, θεατής πέταξε ένα sex toy στον αγωνιστικό χώρο. Η διαιτήτρια αντέδρασε άμεσα, απομακρύνοντάς το με το πόδι της, ενώ μέλος του προσωπικού καθαριότητας το περισυνέλεξε με πετσέτα!

Η σέντερ των Σικάγο Σκάι, Ελίζαμπεθ Γουίλιαμς, εμφανώς ενοχλημένη, σχολίασε μετά το παιχνίδι: «Είναι εξαιρετικά ασεβές. Δεν καταλαβαίνω τι υποτίθεται πως σημαίνει αυτή η πράξη. Είναι απλώς ανώριμο. Όποιος το έκανε, πρέπει να ωριμάσει».

Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά από παρόμοιο γεγονός σε άλλον αγώνα της λίγκας, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια και τον σεβασμό προς τις αθλήτριες.

Από την πλευρά της, η φόργουορντ των Νιου Γιορκ Λίμπερτι, Ιζαμπέλ Χάρισον, σχολίασε την κατάσταση μέσω των social media. «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ;! Γεια σας;;!» έγραψε η Χάρισον στο X. «Παρακαλώ, κάντε το καλύτερο. Δεν είναι αστείο. Ποτέ δεν ήταν αστείο. Το να πετάς ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ στον αγωνιστικό χώρο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο».

