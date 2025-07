Αδιανόητο σκηνικό στο WNBA: Θεατής πέταξε δονητή στο παρκέ κατά τη διάρκεια αγώνα! (vid)

Ένα πρωτοφανές σεξιστικό περιστατικό έλαβε χώρα στο WNBA με θεατή της αναμέτρησης των Ατλάντα Ντριμ με τις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις, να πετάει δονητή μέσα στο παρκέ.

Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και συγκεκριμένα στην Άτλάντα, στην αναμέτρηση των Ατλάντα Ντριμ με τις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις τα ξημερώματα της Τετάρτης (30/07).

Απέμενε μόλις ένα λεπτό για το φινάλε του παιχνιδιού με το ματς να είναι ισόπαλο στο 75-75, όταν ένας θεατής αποφάσισε να πετάξει μέσα στο παρκέ έναν... δονητή με δύναμη που για λίγο δεν πέτυχε την παίκτρια του Γκόλντεν Στέιτ, Βερόνικα Μπάρτον, τη στιγμή που είχε την κατοχή.

Μετά την πρωτοφανή σεξιστική επίθεση, οι διαιτητές διέκοψαν τον αγώνα, ενώ οι παίκτριες ήταν σοκαρισμένες με το περιστατικό. Για την ιστορία, η Σεσίλια Ζανταλασίνι, με δικό της νικήτηριο καλάθι, χάρισε τη νίκη στο Γκόλντεν Στέιτ κόντρα στην Ατλάντα (77-75).

Ain’t no way…cmon man. Dumbass fan…broadcast actually showed the object that was thrown. I’m keeping this pg 😭 pic.twitter.com/7pTJgQ5Uuk