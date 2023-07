Ντουράντ και Μάικ Τζέιμς είδαν μαζί το All Star Game του WNBA (vid)

Ο Κέβιν Ντουράντ είδε το All Star Game του WNBA μαζί με τον Μάικ Τζέιμς.

Το All Star Game του WNBA συγκέντρωσε αρκετό κόσμο στις εξέδρες της Michelob Ultra Arena του Λας Βέγκας. Και ανάμεσα στους καλεσμένους, υπήρχαν αρκετοί παίκτες του NBA που θέλησαν να δηλώσουν τη στήριξή τους στο WNBA.

Ο Κέβιν Ντουράντ παρακολούθησε το ματς μαζί με τον καλό του φίλο Μάικ Τζέιμς, ενώ άλλοι παίκτες του ΝΒΑ (πρώην και νυν) που βρέθηκαν στην αναμέτρηση ήταν ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν και ο Άντονι Ντέιβις, όπως και ο Ντουέιν Γουέιντ.

Η ομάδα της Μπριάνα Στιούαρτ επιβλήθηκε απέναντι σε αυτή της Άτζα Γουίλσον με 143-127 και την Τζιούελ Λόιντ να κάνει ρεκόρ με τους 31 πόντους που πέτυχε.

Στο ματς αγωνίστηκε και η Μπρίτνεϊ Γκράινερ, η οποία είχε χάσει την περσινή έκδοση, όντας φυλακισμένη στη Ρωσία.

We had all the stars in the house for the @ATT #WNBAAllStar game, it was too lit @NBA pic.twitter.com/zb3SOQntcB