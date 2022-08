Το ρωσικό δικαστήριο έκρινε ένοχη την Μπρίτνεϊ Γκράινερ και την καταδικασε σε φυλάκιση 9 ετών για λαθρεμπορία και κατοχή ναρκωτικών, με τις ομάδες του WNBA να στέκονται στο πλευρό της.

Η Μπρίτνεϊ Γκράινερ καταδικάστηκε σε φυλάκιση 9 ετών (μαζί με πρόστιμο 1 εκατ. ρούβλια, δηλαδή περίπου 16.700 $), λόγω λαθρεμπορίας και κατοχής ναρκωτικών, σύμφωνα με την ετυμηγορία του ρωσικού δικαστήριου. Από την πλευρά της η Γκράινερ είχε δηλώσει πως: «Έκανα ένα ειλικρινές λάθος και ελπίζω η απόφαση σας να μην τελειώσει τη ζωή μου».

Η απόφαση του δικαστηρίου προκάλεσε την την άμεση αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν που ζητά την άμεση απελευθέρωσή της. Αμέτοχες δεν έμειναν και οι ομάδες του WNBA. Οι Mercury (ομάδα της Γκράινερ) και οι Sun κράτησαν σιγή 42 δευτερολέπτων (ο αριθμός στη φανέλα της Γκράινερ) για να δείξουν τη στήριξη τους στην σταρ του WNBA που καταδικάστηκε. Μάλιστα οι δύο ομάδες φόρεσαν και μπλουζάκια We are BG, τα αρχικά του ονόματος της για να φανερώσουν πως είναι δίπλα στην συναθλήτρια τους.

To κλίμα ήταν φορτισμένο και αρκετές παίκτριες δάκρυσαν κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της σιγής 42 δευτερολέπτων.

The Mercury and Sun hold a 42-second moment of silence for Brittney Griner before their game 🙏



A Russian court sentenced her to nine years in prison earlier today



(via @WNBA)

pic.twitter.com/Lyt3SvmyOS