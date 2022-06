Η Μπρίτνεϊ Γκράινερ συμπλήρωσε 115 ημέρες κράτησης σε ρωσική φυλακή. Και η αδερφή της, ζήτησε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν να κάνει ό,τι μπορεί για να την απελευθερώσει.

Η Μπρίτνεϊ Γκράινερ θα συμπληρώσει τέσσερις μήνες κράτησης σε κάποια ρωσική φυλακή. «Θύμα» ενός διαφορετικού «ψυχρού πολέμου» ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Με τα παρακλάδια της κόντρας ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις να φτάνουν μέχρι την Ουκρανία. Το αποτέλεσμα είναι πως η Γκράινερ, η οποία συνελήφθη για παράνομη κατοχή κάνναβης σε φιαλίδια για ηλεκτρονικό τσιγάρο, παραμένει άφαντη και φυλακισμένη.

Η αδερφή της, Σεκίρα, έστειλε ένα σπαρακτικό μήνυμα, εκπροσωπώντας όλη την οικογένεια, στο οποίο αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Δεν την έχουμε δει, δεν την έχουμε ακούσει. Είναι κόρη, αδερφή, θεία, ξαδέρφη, ανιψιά, σύζυγος. Είναι υπέροχη. Δεν έχω δει την Μπρίτνεϊ για πάνω από 100 ημέρες».

Παράλληλα, χαρακτήρισε την κατάσταση ως «σπαρακτική» για όλους. Απευθυνόμενη στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, του ζήτησε να βρει τρόπο για να επιστρέψει η αδερφή της στις ΗΠΑ.

Στην Γκράινερ έχει επιτραπεί η επικοινωνία με τον έξω κόσμο, αλλά μόνο μέσω επιστολών, οι οποίες μπορούν να ελεγχθούν και να λογοκριθούν από τις ρωσικές Αρχές.

Brittney Griner's sister, Shekera, is breaking her silence to call on @POTUS and the US government to bring the #WNBA superstar home #WeAreBG



"It's been totally gut-wrenching for myself and my family," she says. pic.twitter.com/Nqpwifb2T0