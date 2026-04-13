Μέσω του επίσημου καναλιού της στο YouTube, η ΑΕΚ ανέβασε ένα συγκινητικό βίντεο για τα 102 χρόνια ιστορίας.

Ημέρα χαράς είναι η σημερινή για τον οργανισμό της ΑΕΚ, καθώς ο σύλλογος σβήνει 102 «κεράκια ζωής» από την ημερομηνία ίδρυσής του.

Η Ένωση με έμβλημα τον Δικέφαλο Αετό δημιουργήθηκε σαν σήμερα (13/4) το 1924 και στο πέρασμα των χρόνων έχει περάσει από γενιά σε γενιά, αφήνοντας στιγμές ανεξήτιλες στον χώρο του αθλητισμού.

Στο πλαίσιο αυτό και μέσω του επίσημου καναλιού της στο YouTube, η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο για την επέτειο των 102 χρόνων ίδρυσης.

«Η ΑΕΚ ακουμπά στην ιστορία. Μαζί της θα είναι οι ψυχές που ταλαιπωρήθηκαν, κυνηγήθηκαν και εκδιώχθηκαν από το σπίτι τους. Μαζί της θα ανατριχιάζουμε κάθε φορά που τα παιδιά μας θα τιμούν το παρελθόν μας», αναφέρεται σε σημείο του βίντεο.