WNBA: Η Μπέκι Χάμον έγινε και επίσημα η πιο ακριβοπληρωμένη προπονήτρια

Η Μπέκι Χάμον είναι και επίσημα η νέα προπονήτρια των Λας Βέγκας Έισις για τα επόμενα πέντε χρόνια και είναι η πιο ακριβοληρωμένη σε ολόκληρο το WNBA.

Η Μπέκι Χάμον περίμενε καρτερικά την ευκαιρία της. Το ΝΒΑ την συμπεριέλαβε αρκετές φορές στη λίστα των υποψήφιων προπονητών μιας ομάδας. Με το δέλεαρ να γράψει ιστορία ως η πρώτη γυναίκα προπονήτρια της Λίγκας.

Τελικά η ευκαιρία ήρθε από το WNBA. Και την παλιά ομάδα της, τους Λας Βέγκας Έισις! Η συμφωνία, για τα επόμενα πέντε χρόνια, επικυρώθηκε με κάθε επισημότητα, με την Χάμον να δηλώνει ενθουσιασμένη για την επιστροφή στις ρίζες της.

Αυτό σημαίνει ότι η Χάμον θα αποχωρήσει από το επιτελείο των Σαν Αντόνιο Σπερς - στο τέλος της τρέχουσας σεζόν - μετά από 8 χρόνια στο πλευρό του Γκρεγκ Πόποβιτς. Και θα επιστρέψει στο WNBA 7 χρόνια μετά από την απόσυρσή της από τους Σαν Αντόνιο Σταρς, οι οποίοι μετακόμισαν στο Λας Βέγκας.

Την περίπτωσή της Χάμον κυνήγησαν και οι Νιου Γιορκ Λίμπερτι, χωρίς αποτέλεσμα.

𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: The new head coach of the Las Vegas Aces, @BeckyHammon!#ALLIN ♦️♠️ pic.twitter.com/3WHe0lMAQF