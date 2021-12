Η Χάμον γίνεται η πιο ακριβοπληρωμένη προπονήτρια στην ιστορία του WNBA

Η Μπέκι Χάμον θα ολοκληρώσει τη σεζόν ως assistant coach των Σαν Αντόνιο Σπερς και στη συνέχεια θα αναλάβει τους Λας Βέγκας Έισις, αποτελώντας την πιο ακριβοπληρωμένη προπονήτρια στην ιστορία του WNBA.

Το περασμένο καλοκαίρι η Μπέκι Χάμον ήταν μεταξύ των υποψηφίων για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Μπλέιζερς, πριν το Πόρτλαντ καταλήξει στον Τσόνσι Μπίλαπς. Πλέον αναμένεται να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τους Λας Βέγκας Έισις, το πιο υψηλό στην ιστορία του WNBA!

Σε κάθε περίπτωση, η 44χρονη Χάμον αναμένεται να ολοκληρώσει τη σεζόν ως μέλος του σταφ των Σπερς, πλαισιώνοντας τον Γκρεγκ Πόποβιτς από το 2014 και αποτελώντας την πρώτη full-time βοηθό προπονητή στο ΝΒΑ.

Τον Δεκέμβριο του 2020 έγραψε ιστορία στο ματς των Σπερς με τους Λέικερς καθώς έγινε η πρώτη head coach σε επίσημο αγώνα της λίγκας έπειτα από την αποβολή του Πόποβιτς.

On this date one year ago, Becky Hammon became the first female to serve as head coach of a game in NBA history during Spurs-Lakers.



