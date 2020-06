Πήρε Κλάιμπερν η Τσμόκι Μινσκ (pic)

Ο ατζέντης Μίσκο Ραζνάτοβιτς το ανακοίνωσε μέσω twitter, αναφέροντας πως πλέον στη VTB θα υπάρχουν 2 Κλάιμπερν, καθώς παίζει και ο Ουίλ (είναι ο αδερφός του) στην ΤΣΣΚΑ.

Ο Κρις την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Πολωνία με τη φανέλα της Astoria Bydgoszcz.

Μέτρησε 15.3 πόντους και 4.6 ασίστ ανά ματς τη σεζόν που πέρασε.

For important European league like VTB league, one Clyburn is not enough So Kristopher Clyburn, who shined last year in Poland, signed contract with Tsmoki Minsk! #BeoBasket

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) June 11, 2020