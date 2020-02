Ο Χόλινς τίμησε τον Κόμπι στον διαγωνισμό καρφωμάτων (vid)

Ο Όστιν Χόλινς πήρε μέρος στον διαγωνισμό καρφωμάτων του All Star Game της VTB.

Ο γκαρντ της Ζενίτ δεν τον κέρδισε, αλλά έκλεψε την παράσταση αφού θέλησε να τιμήσει τον Κόμπι Μπράιαντ.

Αρχικά συμμετείχε φορώντας τη φανέλα του «Mamba» με το 24 και έχοντας χάσει τον διαγωνισμό έκανε ένα κάρφωμα το οποίο είχε επιχειρήσει και ο θρύλος των Λέικερς.

Kobe Bryant tributes are still a thing around the globe. Minnesota alumni Austin Hollins performed this dunk at the #VTBLeague Slam Dunk Contest in Moscow. His first attempt was more impressive but not that clean so this was counted in the end. pic.twitter.com/lb2eNTZQut

— Dmitry Planidin (@DmitryPlanidin) February 16, 2020