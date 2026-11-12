Ο Σάνι Μπετσίροβιτς δεν θα συνεχίσει στην Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, κάτι που ανακοινώθηκε και επίσημα από τον ρωσικό σύλλογο.

Ύστερα από 15 μήνες στην Αγία Πετρούπολη ως τεχνικός διευθυντής της Ζενίτ, ο Σάνι Μπετσίροβιτς έλυσε τη συνεργασία του με την ομάδα της Ρωσίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση ο έμπειρος Σλοβένος αποχώρησε για προσωπικούς λόγους, με την διοίκηση της Ζενίτ να τον ευχαριστεί για την προσφορά του στον σύλλογο.

Ο Μπετσίροβιτς διετέλεσε για δύο χρόνια τεχνικός διευθυντής στον Παναθηναϊκό και δη από το 2023 έως και το 2025, κατακτώντας το 2024 στο Βερολίνο το τρόπαιο της Euroleague.