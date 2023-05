Το συμβόλαιο του Νίκολα Μιλουτίνοφ με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας ολοκληρώθηκε και η «ομάδα του στρατού» ευχαρίστησε τον Σέρβο σέντερ που κυκλοφορεί πλέον ως free agent και η περίπτωσή του απασχολεί τον Ολυμπιακό.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκλεισε επισήμως τον κύκλο του στην ΤΣΣΚΑ. Το συμβόλαιο του Σέρβου σέντερ με την «ομάδα του στρατού» ολοκληρώθηκε και οι Ρώσοι τον ευχαρίστησαν μέσω social media για την προσφορά του στο κλαμπ.

«Σε ευχαριστούμε, Νίκολα. Με τη λήξη του συμβολαίου του, ο σέντερ Νίκολα Μιλουτίνοφ αποχωρεί από την ομάδα μας. Προς απογοήτευση των φίλων της ΤΣΣΚΑ, η τετραετής πορεία του Σέρβου ψηλού με την ομάδα μας ολοκληρώνεται» αναφέρει το μήνυμα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τον Μιλουτίνοφ που απασχολεί τον Ολυμπιακό.

Όπως ενημέρωσε το Gazzetta, o Ολυμπιακός συζητά με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ομάδα και ο δρόμος είναι... ορθάνοιχτος ώστε ο Σέρβος σέντερ να φορέσει ξανά τα ερυθρόλευκα. Οι Πειραιώτες τον θέλουν πίσω για να δημιουργήσει ένα δίδυμο ψηλών μαζί με τον Μουσταφά Φαλ, έχοντας κάνει ήδη επαφή μαζί του.

«Είναι δύσκολο να πω αντίο στους εκπληκτικούς συμπαίκτες μου, στους φίλους και στους φιλάθλους που γνώρισα στην ΤΣΣΚΑ και τη Μόσχα. Απόλαυσα κάθε λεπτό που βρέθηκα εδώ. Ήταν μεγάλη τιμή το ότι έπαιξα για ένα τόσο μεγάλο και ιστορικό κλαμπ. Είναι ώρα να προχωρήσω. Εύχομαι τα καλύτερα και καλή τύχη σε όλους. Είμαι σίγουρος ότι η ΤΣΣΚΑ θα επιστρέψει ξανά στην κορυφή της Ευρώπης και θα ανταμώσουμε πάλι» ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Σέρβος.

Thank you, Niko! ❤️💙

Upon expiration of his contract, center Nikola Milutinov leaves our team.

To the chagrin of all CSKA fans, the four-year path of the Serbian big man in our team has come to an end. pic.twitter.com/2HtpZdjzfg