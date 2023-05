Οι ρωσικές αρχές συνέλαβαν τον φερόμενο ως βασικό ύποπτο για τον ξυλοδαρμό του Αλεξέι Σβεντ έξω από εστιατόριο της Μόσχας την Πρωτομαγιά.

Ο Αλεξέι Σβεντ δέχθηκε επίθεση το βράδυ της Δευτέρας (1/5) όταν είχε πάει να δειπνήσει σε εστιατόριο μετά την ήττα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας από τη Λοκομοτίβ Κουμπάν που στέρησε από την «ομάδα του στρατού» τη δυνατότητα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα στη VTB League.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί το video της σύλληψης του βασικού υπόπτου για τον ξυλοδαρμό του Ρώσου γκαρντ. Σύμφωνα με τον Τύπο της χώρας, πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 31 ετών, ονόματι «Γιουσούφ». Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ήταν εκείνος που χτύπησε δυνατά στο κεφάλι τον Σβεντ, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Από ‘κει και πέρα, οι άλλοι τρεις συλληφθέντες ηλικίας 17, 19 και 20 ετών αντίστοιχα, θα παραμείνουν υπό κράτηση τουλάχιστον για δυο μήνες.

This is the main suspect in an attack on Shved, he’s been detained in the airport.



Three others (17, 19 and 20 yo) are already been accused and arrested for 2 months.



Yusuf, a 31 yo driver for a 17 yo Ramzin Amiraslanov, is believed to be the one who hit Shved in the head. pic.twitter.com/k3dcTYLnBW