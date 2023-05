Το video από την στιγμή της επίθεσης των χούλιγκαν στον Αλεξέι Σβεντ διέρευσε στα ρωσικά Μέσα.

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στη Μόσχα καθώς ο Αλεξέι Σβεντ δέχθηκε επίθεση από χούλιγκαν με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Η συγκεκριμένη έιδηση βγήκε το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ λίγες ώρες αργότερα ήρθε στη δημοσιότητα και το video της επίθεσης στον Ρώσο γκαρντ.

Σύμφωνα με τα ρώσικα Μέσα ο Σβεντ πήγε στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αφού πέντε άνδρες του επιτέθηκαν, κάτι που μπορείτε να δείτε και από το παρακάτω video που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας.

As some Russian media have reported, there were 5 men attacking Shved. He’s got a closed craniocerebral injury. https://t.co/cVlUctGn8V pic.twitter.com/eTRJEAU8xG