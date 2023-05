Βατούτιν για Σβεντ: «Τα τραύματα στο κορμί του θα χρειαστούν χρόνο για να επουλωθούν»

Ο πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ, Αντρέι Βατούτιν προσέφερε μία νέα ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Αλεξέι Σβεντ, ο οποίος δέχτηκε επίθεση σε εστιατόριο της Μόσχας.

Ο Αλεξέι Σβεντ παραμένει στο νοσοκομείο, μετά την επίθεση που δέχτηκε από αγνώστους, σε εστιατόριο της Μόσχας, έπειτα από τον αποκλεισμό της ΤΣΣΚΑ Μόσχας από τους τελικούς της VTB League.

«Θα μείνει στο κρεβάτι για λίγο ακόμα, μετά τους τραυματισμούς που υπέστη. Δεν χρειάζεται επέμβαση. Αλλά τα τραύματα στο κορμί του θα χρειαστούν χρόνο για να επουλωθούν. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να μιλήσουμε για οποιαδήποτε δραστηριότητα, πόσω μάλλον για αθλητισμό», είπε ο πρόεδρος της ρωσικής ομάδας, Αντρέι Βατούτιν.

Και συνέχισε: «Είναι καλό που οι παίκτες και οι προπονητές τον επισκέφθηκαν χθες. Δεν μπορώ να πω τίποτα για τις έρευνες. Αυτή είναι η δουλειά της αστυνομίας. Ελπίζω οι δράστες να βρεθούν και να τιμωρηθούν».

Ήδη η ρωσική αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη τριών υπόπτων, με την ποινή για το αδίκημα της επίθεσης και σωματικής βλάβης με πρόθεση να επιφέρει φυλάκιση μέχρι και 12 έτη!

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των συμπαικτών του, ο Σβεντ, από τις φωτογραφίες τουλάχιστον, φαινόταν καταβεβλημένος, ενώ φορούσε κολάρο στο λαιμό του.

CSKA players and coaches visit Alexey Shved at hospital after he was attacked by a few men leaving a restaurant on May, 1st. pic.twitter.com/TUbZBU1Gsg