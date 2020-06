Γκριν: Συνεχίζει στην Τουρκία ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2016/17, προσπάθησε να εξαντλήσει τις πιθανότητες να βρει ομάδα στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης.

Παρ' όλα αυτά, η επόμενη αγωνιστική περίοδος θα τον βρει στην Μπαχτσεσεχίρ, η οποία θα αγωνιστεί στο EuroCup. O Γκριν έπαιξε φέτος στην Ισπανία με τη Ρεάλ Μπέτις.

Η Μπαχτσεσεχίρ θα είναι η δεύτερη ομάδα του στην Τουρκία μετά το πέρασμα του από τη Φενέρμπαχτσε.

"Sniper" is back in Turkey, this time with @BKBasketbol on a 1 year deal Good luck #octagonfamily pic.twitter.com/tVfuaUTw4N

— Marko Jelic (@JelicOCT) June 25, 2020