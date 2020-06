Ο Έρικ Γκριν ψάχνει συμβόλαιο στην Euroleague (pic)

Η καριέρα του Έρικ Γκριν έχει πάρει καθοδική πορεία αφού δεν βοήθησε όσο περίμεναν τις Βαλένθια και Μπέτις.

Ο Αμερικανός είχε πρόταση από την Μπαχτσεσεχίρ η οποία θα αγωνιστεί στο Eurocup, αλλά την απέρριψε.

Αιτία είναι πως θέλει να περιμένει να δει την αγορά της Euroleague προσδοκώντας να βρει ένα συμβόλαιο σε μία από τις 18 ομάδες που συμμετέχουν.

Bahcesehir offered Erick Green a contract but the former NBA guard turned the proposal down because he still wants to evaluate his EuroLeague options, I am told.

The BSL and EuroCup team has now turned its attention on Jamar Smith who is free agent after his experience in Kazan

— Emiliano Carchia (@Carchia) June 17, 2020