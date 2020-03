Έναν ξεχωριστό τρόπο για να βοηθήσει τους συμπαίκτες να προστατευτούν από τον κορονοϊό βρήκε ο Τζέιμς Νάναλι.

Ο Αμερικανός που ήταν εκτός 12άδας στο ματς της Φενέρ με την Τόφας, έβαζε αντισηπτικό στα χέρια των συμπαικτών του πριν το ματς.

Δείτε το video συμπαίκτες του με αντισηπτικό.

James Nunnally with the assist of the yearpic.twitter.com/2u5liUCMsh

