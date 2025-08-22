Τουρνουά Ακρόπολις 2025, Αντετοκούνμπο: Η viral στιγμή που πήρε τα ακουστικά ενός camera man (vid)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να μην αγωνίστηκε στο φιλικό προετοιμασίας ενόψει EuroBasket 2025 της Εθνικής με την Ιταλία, για το Τουρνουά Ακρόπολις, αλλά είχε τρομερή διάθεση.
Την ώρα που ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε τους παίκτες κοντά του σε ένα τάιμ άουτ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... έπαιζε με τα ακουστικά του camera man της ΕΡΤ.
Ο Greek Freak πήρε τα ακουστικά του και τα φόρεσε, έχοντας πολλή όρεξη για πλάκα, αφού νωρίτερα είδε τον αδερφό του, Κώστα να πραγματοποιεί μία πολύ καλή εμφάνιση και να χαμογελάει για αυτό με τον Θανάση.
Η στιγμή που ο Αντετοκούνμπο παίρνει τα ακουστικά
