Άρης: «Διαπραγματεύσεις του Άρη με τον Νικόλο Καζάλε»

Ο Άρης φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις με τον 28χρονο Ιταλό κεντρικό αμυντικό Νικόλο Καζάλε ο οποίος ανήκει στην Μπολόνια.

Σύμφωνα με ανάρτηση του γνωστού Ιταλού δημοσιογράφου, Νικόλο Σίρα, ο Άρης θέλει τον Νικόλο Καζάλε, τον 28χρονο κεντρικό αμυντικό ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Μπολόνια έως το καλοκαίρι του 2028. Ο υψηλόσωμος (1.91μ.) δεξιοπόδαρος στόπερ δεν βρίσκεται στο πλάνο της ιταλικής ομάδας, είναι στην transfer list της Μπολόνια, κι αυτό το γεγονός προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ο Άρης.

Ο Καζάλε προέρχεται από τη Βερόνα και μετά από περιπλάνηση στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας σε Βενέτσια, Έμπολι κι άλλες ομάδες, αγωνίστηκε στη Serie A με τη Βερόνα (2021-22) πριν μεταγραφεί στη Λάτσιο το καλοκαίρι του 2022 έναντι 8 εκατ. ευρώ. Με την τελευταία αγωνίστηκε σε 63 παιχνίδια στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας και το 2024 μετακόμισε στην Μπολόνια έναντι 6.5 εκατ. ευρώ με την οποία έπαιξε στο Champions League και συνολικά σε 60 παιχνίδια. Πέρυσι μέτρησε 18 αγώνες σε ιταλικό Πρωτάθλημα και Europa League έχοντας δευτερεύοντα ρόλο στο κέντρο της άμυνας.

Αναμφίβολα πρόκειται για εξαιρετική περίπτωση παίκτη, με παραστάσεις από το υψηλό επίπεδο αλλά και μια υπόθεση υψηλού βαθμού δυσκολίας. Ο Άρης επιδιώκει να αξιοποιήσει το γεγονός ότι ο παίκτης δεν είναι στο πλάνο της Μπολόνια για τη σεζόν που άρχισε ή μάλλον το γεγονός ότι δεν θα έχει πρωτεύοντα ρόλο.