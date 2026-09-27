Αν «τρομάζει» και στις ήττες...

Ο ΠΑΟΚ έχει πείσει τους και τους πιο καχύποπτους με το «καλημέρα» στη νέα σεζόν ότι ακόμα και σε μία ήττα όπως αυτή, από τι φτιάχνεται. Γράφει ο Νίκος Μοσχοβίτης.

Σε ένα παιχνίδι όπως αυτό, με τις συνθήκες πριν το τζάμπολ και μετά την έναρξη του, όταν ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 50-29, ήταν φυσιολογικό να πιστέψουμε όλοι, ότι όλα είχαν κριθεί. Γιατί δεν ήταν μόνο η έλλειψη ενέργειας και οι αρκετές κακές επιλογές του «Δικέφαλου» ήταν και η εικόνα των πρωταθλητών Ευρώπης, που χτυπούσαν σε όποια αδυναμία έβρισκαν μπροστά τους.

Και αν ήταν ως ένα βαθμό νορμάλ και ο Ολυμπιακός να κατεβάσει κάπως ταχύτητα από τη στιγμή που προηγήθηκε με τέτοιες διαφορές, η αντίδραση του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν αξιομνημόνευτη. Ουσιαστικά χωρίς «4άρι», ελλείψει Γκρέι και Χουγκάζ, με σχήματα... καμικάζι από τον Τρινκιέρι, που κάτι έβρισκε στην επίθεση (11/27 τρίποντα στο 2ο μέρος!), κάτι μπορεί να έχανε στην άμυνα, αλλά είχε να αντιμετωπίσει παίκτες όπως ο Μοντέρο, ο Φουρνιέ, ενώ και ο Εντιάι, έγινε παράγοντας του αγώνα, αφού έβγαλε ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ο ΠΑΟΚ όμως πήγε να κάνει μία επική ανατροπή, υπό αυτές τις συνθήκες. Έφτασε μέχρι και το -1, με τον Φόστερ να χτυπάει στο ένας-ένας τον Βεζένκοφ, έφτασε και στο σουτ, με το τρίποντο που έδινε ο Ολυμπιακός στον Καλάθη στο 96-93. Δεν του έκανε το χατίρι η μπάλα του Νικ, τα σουτ ήταν ελεύθερα και καλά έκανε και τα πήρε. Έφτασε στο 98-96, οριακά να κλέψει τη μπάλα, αλλά ο Καρπάνος είδε φάουλ του στον Μοντέρο, σε μια φάση που έφερε μεγάλες αντιδράσεις από τον πάγκο του ΠΑΟΚ.

Η ομάδα του Τρινκιέρι επέστρεψε, κόντρα σε έναν Ολυμπιακό, που είχε όλους τους σταρ του σε πολύ καλή μέρα, αφού Βεζένκοφ, Μοντέρο και Φουρνιέ ήταν οι πρώτοι σκόρερ και παράλληλα, αυτοί που «κουβάλησαν» την ομάδα τους στα κρίσιμα σημεία. Δεν είναι ότι μόνο πήγε να ανατρέψει το -21, είναι ότι πήγε να το κάνει με τους Ερυθρόλευκους, να είναι πραγματικά καλοί!

Αν ο τρόπος με τον οποίο δομεί την κουλτούρα της ομάδας του ο Τρινκιέρι, έχει κάνει τους πάντες εντός της, να πιστεύουν ότι μπορούν να κερδίσουν Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, με την εικόνα που είδαμε αυτό το διήμερο στο Περιστέρι, το αντιλήφθηκαν οι πάντες. Αν ο ΠΑΟΚ... τρομάζει, ακόμα κι όταν χάνει, η μεγάλη προσδοκία που υπάρχει, γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Και δε γίνεται από μόνη της. Η ίδια η ομάδα την κάνει.

Και βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, το παιχνίδι της Τετάρτης, στην πρεμιέρα του Eurocup με τη Μανρέσα, έχει σαφώς μεγαλύτερη σημασία από το Super Cup. Τώρα, όντως, ξεκινάει η σεζόν για τον ΠΑΟΚ, που απ’ ό,τι φαίνεται, θα κάνει και την πρώτη του αλλαγή, με τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας να έρχεται αντί του Κλίφορντ Ομορούγι. Αν αυτό είναι που λείπει από το συγκεκριμένο ρόστερ, μόνο το γήπεδο θα το (από) δείξει).

Υ.Γ.: Ο Τρινκιέρι το είπε και στη συνέντευξη Τύπου, οι διαμαρτυρίες από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, ήταν πολλές για διάφορες φάσεις του τελικού. Εκείνη στο 98-96 με τον Μοντέρο όμως, ίσως και να όρισε αποτέλεσμα. Τα «κεφάλια» της ΚΕΔ, εκεί ήταν και έβλεπαν...