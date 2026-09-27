Νικ «ταΐζει», Όσμαν το «στάζει», ΠΑΟΚ που... ερεθίζει

Ήταν σκηνή από τα προσεχώς αυτό που έγινε απόψε στον ΠΑΟΚ; Ό,τι κι αν ήταν, ο «Δικέφαλος του Βορρά», έχει έρθει με τους ηγέτες του πανέτοιμους. Γράφει ο Νίκος Μοσχοβίτης

Το περασμένο Σάββατο, ο ΠΑΟΚ έχασε με 87-81 στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» από τον Παναθηναϊκό, αλλά όσοι παρακολούθησαν το παιχνίδι, το πήραν το μήνυμα. Η ομάδα που χτίζει με το παιχνίδι, προπόνηση με την προπόνηση ο Αντρέα Τρινκιέρι, δεν έρχεται απλά, φωνάζει δυναμικό «παρών» με το καλημέρα και απόψε στο Περιστέρι, ήρθε η συνέχεια.

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να κέρδισε με το τρίποντο του Τσέντι Όσμαν με το σφύριγμα της λήξης, αλλά με βάση την εικόνα όλου του αγώνα, τον τρόπο που «έπνιξε» με την άμυνα του τον Παναθηναϊκό, με 20 λιγότερες βολές και τα 17 επιθετικά του ριμπάουντ, άξιζε να κερδίσει πιο εύκολα.

Είχε όμως και 8/33 τρίποντα, αρκετά από αυτά μετά από καλές αποφάσεις και δημιουργίες. Είχε παίκτες που ανά διαστήματα, έκαναν πολύ καλά τη δουλειά τους. Ο Μουρ, ο Αλεξάντερ, ο Φόστερ, ακόμα και ο Ταϊρί που ήρθε μετά από μια απουσία ενός μήνα, μπήκε για να παίξει άμυνα στον Φρανσίσκο, έκανε 5 φάουλ και όμως, είχε και αυτός 10 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο.

Και μετά, ήταν ο Νικ Καλάθης και ο Τσέντι Όσμαν... Ο πρώτος με 7 πόντους, 6 ασίστ, καθαρό μυαλό στα περισσότερα κρίσιμα σημεία, αλλά και 1/2 βολές και ένα άστοχο ελεύθερο τρίποντο στο τέλος.

Ο δεύτερος; Είχε 0/3 τρίποντα, έμεινε στο παρκέ για 31 λεπτά, έδωσε μεγάλες μάχες, με σχεδόν όλο τον Παναθηναϊκό και στις δύο πλευρές. Στο τέλος, του ήρθε η μπάλα και απλά το... έσταξε, προλαβαίνοντας οριακά και το χρονόμετρο.

Η σφραγίδα, για να μπει η αρχή σε μια νέα εποχή; Με το συγκεκριμένο παίκτη, να βάζει αυτό το σουτ, κόντρα στην πρώην ομάδα του, από την οποία ο ΠΑΟΚ τον πήρε, δίνοντας 2.000.000 ευρώ αποζημίωση και κάτι περισσότερο από 9.000.000 στον ίδιο, για τρία χρόνια; Μπορεί... Ήταν όμως μια νίκη, στον ημιτελικό του Super Cup.

Ο ΠΑΟΚ, που έχει αλλάξει τόσο πολύ, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, 26 Σεπτεμβρίου, νίκησε τον Παναθηναϊκό, αύριο, πάει με την ίδια λογική και φιλοδοξία, να κερδίσει και τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η νοοτροπία που προσπαθεί να βάλει στην ομάδα του ο Τρινκιέρι και όπως φάνηκε σήμερα, έχει τον... τρόπο του για να την περάσει.

Αυτά που έχει μπροστά του ο ΠΑΟΚ, είναι πολλά και μεγάλα, αλλά αύριο, πάει για τον πρώτο του τίτλο, μετά από 27 χρόνια, έχοντας κερδίσει απόψε, μια ομάδα με περισσότερες από τέσσερις φορές το δικό του αγωνιστικό μπάτζετ και καλείται να κάνει το ίδιο, κόντρα στους πρωταθλητές Ευρώπης, σε λιγότερο από 24 ώρες.

Πάντως το μήνυμα, για το τι μπορεί να κάνει φέτος, το έχουν πάρει, πλέον, όλοι...

