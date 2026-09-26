Τα λάθη των παικτών του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ προκάλεσαν τον εκνευρισμό του Γιώργου Μπαρτζώκα που κάλεσε τάιμ άουτ.

Μπορεί ο Ολυμπιακός να είχε το πάνω χέρι, όμως η ΑΕΚ με ένα επιμέρους 1-11 κατάφερε να... ροκανίσει τη διαφορά στο 82-75 05:30 πριν το φινάλε του πρώτου ημιτελικού του Stoiximan Super Cup.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε εκείνο το σημείο της αναμέτρησης έβλεπε τους παίκτες του να κάνουν συνεχή λάθη το ένα μετά το άλλο καλώντας τάιμ άουτ για να τους συνετίσει.