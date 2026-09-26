Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Έξαλλος ο Μπαρτζώκας, κάλεσε τάιμ-άουτ μετά τα συνεχή λάθη
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Τα λάθη των παικτών του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ προκάλεσαν τον εκνευρισμό του Γιώργου Μπαρτζώκα που κάλεσε τάιμ άουτ.
Μπορεί ο Ολυμπιακός να είχε το πάνω χέρι, όμως η ΑΕΚ με ένα επιμέρους 1-11 κατάφερε να... ροκανίσει τη διαφορά στο 82-75 05:30 πριν το φινάλε του πρώτου ημιτελικού του Stoiximan Super Cup.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε εκείνο το σημείο της αναμέτρησης έβλεπε τους παίκτες του να κάνουν συνεχή λάθη το ένα μετά το άλλο καλώντας τάιμ άουτ για να τους συνετίσει.
@Photo credits: eurokinissi
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