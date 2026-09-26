Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, θα παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup (26/09, 16:45) με στόχο την πρόκριση στον τελικό και την κατάκτηση του πρώτου εγχώριου τίτλου της σεζόν.

Στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» στο Περιστέρι, όπου διεξάγεται η διοργάνωση, παρευρέθηκαν οι πρόεδροι της ομάδας του Πειραιά, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος για να παρακολουθήσουν την προσπάθειά της.