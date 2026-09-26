Stoiximan Super Cup: Η είσοδος της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού για τον πρώτο ημιτελικό (vid)
Ημιτελικός Stoximan Super Cup, πράξη πρώτη! Ολυμπιακός και ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Ανδρέας Παπανδρέου» (Live από το Gazzetta) με διακύβευμα την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής (27/09, 20:00). Στις 21:00 Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στον δεύτερο ημιτελικό.
Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης οι δύο ομάδες βγήκαν στο παρκέ του Περιστερίου για την καθιερωμένη ρουτίνα πριν το τζάμπολ.
Η είσοδος του Ολυμπιακού:
🔴⚪ Η είσοδος του Ολυμπιακού στο παρκέ! pic.twitter.com/zHqW7tjKjT— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 26, 2026
Η είσοδος της ΑΕΚ:
🟡⚫ Η είσοδος της ΑΕΚ στο παρκέ! Η ένταση ανεβαίνει! pic.twitter.com/8RsgPpT9FP— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 26, 2026
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