Stoiximan Super Cup: Η είσοδος της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού για τον πρώτο ημιτελικό (vid)

Γιώργος Σακελλάρης
Stoiximan Super Cup: Η είσοδος της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού για τον πρώτο ημιτελικό (vid)

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Ολυμπιακός και ΑΕΚ αναμετρώνται στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» (26/09, 16:45, Live από το Gazzetta) για τον πρώτο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup. Η είσοδος των δύο ομάδων.

Ημιτελικός Stoximan Super Cup, πράξη πρώτη! Ολυμπιακός και ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Ανδρέας Παπανδρέου» (Live από το Gazzetta) με διακύβευμα την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής (27/09, 20:00). Στις 21:00 Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στον δεύτερο ημιτελικό.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης οι δύο ομάδες βγήκαν στο παρκέ του Περιστερίου για την καθιερωμένη ρουτίνα πριν το τζάμπολ.

Η είσοδος του Ολυμπιακού:

Η είσοδος της ΑΕΚ:

     

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