Ολυμπιακός και ΑΕΚ αναμετρώνται στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» (26/09, 16:45, Live από το Gazzetta) για τον πρώτο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup. Η είσοδος των δύο ομάδων.

Ημιτελικός Stoximan Super Cup, πράξη πρώτη! Ολυμπιακός και ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Ανδρέας Παπανδρέου» (Live από το Gazzetta) με διακύβευμα την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής (27/09, 20:00). Στις 21:00 Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στον δεύτερο ημιτελικό.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης οι δύο ομάδες βγήκαν στο παρκέ του Περιστερίου για την καθιερωμένη ρουτίνα πριν το τζάμπολ.

Η είσοδος του Ολυμπιακού:

🔴⚪ Η είσοδος του Ολυμπιακού στο παρκέ! pic.twitter.com/zHqW7tjKjT September 26, 2026

Η είσοδος της ΑΕΚ: