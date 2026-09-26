Μπορεί να μην βρίσκονται στο ρόστερ του Ολυμπιακού, αλλά τόσο ο Μπράιντ Ντάνστον όσο και ο Τζορτζ Πάπας βρίσκονται στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup και με φόντο την είσοδο στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (27/09, 20:00).

Στο πλευρό των Πειραιωτών βρίσκονται και οι δύο παίκτες που βρέθηκαν στην προετοιμασία της ομάδας, αγωνίστηκαν σε κάποια φιλικά χωρίς ωστόσο να αποκτηθούν από τον Ολυμπιακό.

Ο λόγος για τους Μπράιαντ Ντάντσον και Τζορτζ Πάπας οι οποίοι βρέθηκαν στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» προκειμένου να παρακολουθήσουν το Super Cup, δίπλα από τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Γιώργο Μπουρνελέ.