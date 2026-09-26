Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Στον πάγκο των ερυθρόλευκων και οι... Ντάνστον, Πάπας
Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup και με φόντο την είσοδο στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (27/09, 20:00).
Στο πλευρό των Πειραιωτών βρίσκονται και οι δύο παίκτες που βρέθηκαν στην προετοιμασία της ομάδας, αγωνίστηκαν σε κάποια φιλικά χωρίς ωστόσο να αποκτηθούν από τον Ολυμπιακό.
Ο λόγος για τους Μπράιαντ Ντάντσον και Τζορτζ Πάπας οι οποίοι βρέθηκαν στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» προκειμένου να παρακολουθήσουν το Super Cup, δίπλα από τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Γιώργο Μπουρνελέ.
🔴⚪ Πάπας και Ντάνστον με την αποστολή του Ολυμπιακού! pic.twitter.com/PeAt5l09Xw— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 26, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.