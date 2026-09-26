Ολυμπιακός: Χωρίς Μιλουτίνοφ η εξάδα ξένων κόντρα στην ΑΕΚ

Γνωστή έγινε η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ για το Σούπερ Καπ, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να μένει εκτός.

Ο Ολυμπιακός μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα στη EuroLeague, στρέφει την προσοχή του στο Super Cup Ελλάδας. Το Σάββατο (26/09, 16:45), οι πρωταθλητές Ευρώπης θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ στο «Ανδρέας Παπανδρέου» για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μαζί με τους συνεργάτες του, έπρεπε να αποφασίσει ποιους έξι ξένους (από τους οχτώ) θα έχει διαθέσιμους για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Ο έμπειρος coach, αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό. Ο δεύτερος που έμεινε εκτός, είναι ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού: Μοντέρο, ΜακΙντάιρ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Εντιάι, Χολ