Ολυμπιακός: Χωρίς Μιλουτίνοφ η εξάδα ξένων κόντρα στην ΑΕΚ
Ο Ολυμπιακός μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα στη EuroLeague, στρέφει την προσοχή του στο Super Cup Ελλάδας. Το Σάββατο (26/09, 16:45), οι πρωταθλητές Ευρώπης θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ στο «Ανδρέας Παπανδρέου» για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μαζί με τους συνεργάτες του, έπρεπε να αποφασίσει ποιους έξι ξένους (από τους οχτώ) θα έχει διαθέσιμους για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
Ο έμπειρος coach, αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό. Ο δεύτερος που έμεινε εκτός, είναι ο Ταϊρίκ Τζόουνς.
Η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού: Μοντέρο, ΜακΙντάιρ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Εντιάι, Χολ
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