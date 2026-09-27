Απολαυστικός είναι ο Αντρέα Τρινκιέρι και οι αντιδράσεις του στην άκρη του πάγκου του ΠΑΟΚ στον τελικό του Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν πέσει στη «μάχη» του τελικού του Stoiximan Super Cup διεκδικώντας τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν.

Ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο η ένταση ήταν αυξημένη με τον Αντρέα Τρινκιέρι να ξεχωρίζει με τις αντιδράσεις του στην άκρη του πάγκου του Δικεφάλου. Μία τέτοια ήταν και στο καλάθι του Χολ με τον Ιταλό τεχνικό να ζητάει challenge και να το κερδίζει.

Δείτε τα βίντεο