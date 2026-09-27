Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Η αντίδραση του Τρινκιέρι στο καλάθι του Χολ
Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν πέσει στη «μάχη» του τελικού του Stoiximan Super Cup διεκδικώντας τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν.
Ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο η ένταση ήταν αυξημένη με τον Αντρέα Τρινκιέρι να ξεχωρίζει με τις αντιδράσεις του στην άκρη του πάγκου του Δικεφάλου. Μία τέτοια ήταν και στο καλάθι του Χολ με τον Ιταλό τεχνικό να ζητάει challenge και να το κερδίζει.
Δείτε τα βίντεο
‼️ Η αντίδραση του Τρινκιερι στο καλάθι του Χολ και το challenge που ζήτησε pic.twitter.com/0FquBdsHbX— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 27, 2026
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