Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ για το Σούπερ Καπ.

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να μπει στη «μάχη» του ελληνικού Σούπερ Καπ, με στόχο να κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο της σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ στα ημιτελικά (26/09, 16:45) με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να είναι εκτός.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να μην έχει για αυτή την αναμέτρηση στην εξάδα ξένων τον Σέρβο γίγαντα. Ο λόγος, είναι ότι ο Νίκολα, προέρχεται από τραυματισμό και έπαιξε μόλις εννιά λεπτά στην πρεμιέρα της EuroLeague, ενώ στο Σούπερ Καπ του Αμπου Ντάμπι, δεν αγωνίστηκε λεπτό.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν θέλουν να ζορίσουν τον Σέρβο, έτσι ώστε αν ο Ολυμπιακός περάσει στον τελικό της Κυριακής (27/09) και αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ, τότε να τον έχει κανονικά διαθέσιμο.

Πώς θα καλυφθεί το κενό του

Προφανώς ρόλο βασικού σέντερ, θα έχει ο άνθρωπος που έπαιξε και στα προηγούμενα ματς. Ο λόγος φυσικά για τον Ντόντα Χολ, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.

Από κει και πέρα, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να είναι εκτός (τιμωρία από τους περσινούς τελικούς του πρωταθλήματος), οι λύσεις του Ολυμπιακού είναι συγκεκριμένες.

Χρόνο συμμετοχής πιθανό είναι να πάρει ο Αντώνης Καραγιαννίδης, για να δώσει ανάσες στον Χολ, ενώ αν χρειαστεί, μπορεί να παίξει και στο «5» για λίγα λεπτά ο Εμπάι Εντιάι.