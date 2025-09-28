Ολυμπιακός, Χριστινάκη: Έβαλε 32 πόντους και αναδείχθηκε MVP του Super Cup!

Χριστινάκη

Η Ελεάννα Χριστινάκη διέλυσε την στατιστική, με την διεθνή γκαρντ του Ολυμπιακού να κατακτά δίκαια το βραβείο της MVP του τελικού του Super Cup Γυναικών.

Η Ελεάννα Χριστινάκη πραγματοποίησε τεράστιο παιχνίδι στον τελικό του Super Cup Γυναικών, διαλύοντας την άμυνα του Πας Γιάννινα και κερδίζοντας επάξια το βραβείο της MVP του τελικού.

Η διεθνής σταρ του Ολυμπιακού σταμάτησε στους 32 πόντους, έχοντας ακόμη 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και κανένα λάθος, με την αξιολόγησή της να φτάνει στους 41 βαθμούς!

Μάλιστα η Ελεάννα Χριστινάκη σούταρε και με εξαιρετικά ποσοστά, καθώς μέτρησε 13/18 σουτ εντός παιδιάς (10/12 δίποντα, 3/6 τρίποντα) και 3/3 βολές.

Το απολαυστικό σόου της MVP Ελεάννας Χριστινάκη:

@Photo credits: eurokinissi
     

