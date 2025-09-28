Ολυμπιακός, Χριστινάκη: Έβαλε 32 πόντους και αναδείχθηκε MVP του Super Cup!
Η Ελεάννα Χριστινάκη πραγματοποίησε τεράστιο παιχνίδι στον τελικό του Super Cup Γυναικών, διαλύοντας την άμυνα του Πας Γιάννινα και κερδίζοντας επάξια το βραβείο της MVP του τελικού.
- Ο Ολυμπιακός πήρε... παραμάζωμα τα Γιάννενα και κατέκτησε το Super Cup
- Οι καλύτερες στιγμές από την εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Super Cup
Η διεθνής σταρ του Ολυμπιακού σταμάτησε στους 32 πόντους, έχοντας ακόμη 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και κανένα λάθος, με την αξιολόγησή της να φτάνει στους 41 βαθμούς!
Μάλιστα η Ελεάννα Χριστινάκη σούταρε και με εξαιρετικά ποσοστά, καθώς μέτρησε 13/18 σουτ εντός παιδιάς (10/12 δίποντα, 3/6 τρίποντα) και 3/3 βολές.
Το απολαυστικό σόου της MVP Ελεάννας Χριστινάκη:
