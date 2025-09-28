Ο ΠΑΣ Γιάννινα αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό για το Super Cup Γυναικών με τις «ερυθρόλευκες» να επικρατούν με περίσσεια άνεση για το 30-74 κατακτώντας το τρόπαιο.

Σαν σε προπόνηση ο Ολυμπιακός πήρε τον τίτλο με την Ελεάννα Χριστινάκη να σηκώνει στις πλάτες της την ομάδα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Η Ελληνίδα γκαρντ έδωσε από νωρίς το στίγμα της πραγματοποιώντας αδιανόητη εμφάνιση στο πρώτο δεκάλεπτο σημειώνοντας 19 από τους 24 πόντους του Ολυμπιακού, ενώ παράλληλα μάζεψε 2 ριμπάουντ με 6/6 δίποντα και 2/3 τρίποντα. Η συνέχεια ήταν ακόμα καλύτερη με την Χριστινάκη να ολοκληρώνει το παιχνίδι με double double 32 πόντων και 10 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε 2 ασίστ κι έκανε και 2 κλεψίματα με κανένα λάθος για να αναδειχθεί MVP του τελικού.

Τα δεκάλεπτα: 13-24, 24-38, 27-57, 30-74

ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 11 (1), Κατσάνου, Σαρηγιαννίδου, Μαρίνη 3 (1), Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μόουρχαουζ 9, Μιχαηλίδου, Σίνγκλετον 8, Παπανικολάου

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 2, Κατσαμούρη 4, Γιακούμπτσοβα 4, Γούλφολκ 6, Καρλάφτη 3 (1), Δίελα 4, Χριστινάκη 32 (3), Κολλάτου 5, Τζόνσον 8, Ράμπερ 2, Ντάλα 3 (1)