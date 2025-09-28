Η ΚΑΕ Ολυμπιακός παρουσίασε την παρακάμερα του μεγάλου τελικού του Super Cup.

Ο Ολυμπιακός ανέβασε το βίντεο με την παρακάμερα του τελικού του Stoiximan Super Cup απέναντι στον Προμηθέα, στο οποίο παρουσιάζονται πολλές όμορφες στιγμές από το κλειστό της Ρόδου.

Στην παρακάμερα φαίνεται ξεκάθαρα η... τρέλα των μικρών φιλάθλων να πάρουν αυτόγραφο είτε από τους παίκτες, είτε από τον κύριο Παναγιώτη Αγγελόπουλο, ενώ στο βίντεο παρουσιάζονται και οι αγκαλιές των ανθρώπων του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του τροπαίου.

Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός: