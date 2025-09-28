Ολυμπιακός, Super Cup: Η παρακάμερα του τελικού
Ο Ολυμπιακός ανέβασε το βίντεο με την παρακάμερα του τελικού του Stoiximan Super Cup απέναντι στον Προμηθέα, στο οποίο παρουσιάζονται πολλές όμορφες στιγμές από το κλειστό της Ρόδου.
- Ολυμπιακός σε Παναθηναϊκό: «Ευχαριστούμε, κρίμα που δεν ήσασταν εδώ να πανηγυρίσετε μαζί μας»
- Super Cup: Η διοργάνωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ!
Στην παρακάμερα φαίνεται ξεκάθαρα η... τρέλα των μικρών φιλάθλων να πάρουν αυτόγραφο είτε από τους παίκτες, είτε από τον κύριο Παναγιώτη Αγγελόπουλο, ενώ στο βίντεο παρουσιάζονται και οι αγκαλιές των ανθρώπων του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του τροπαίου.
Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.