Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο Super Cup (και μάλιστα σερί) της ιστορίας του, με τον Κώστα Παπανικολάου να σηκώνει στον αέρα της Ρόδου το τρόπαιο.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τίτλο την σεζόν 2025 - 2026, με τους Ερυθρόλευκους να επικρατούν του Προμηθέα στον τελικό και να κατακτούν το τρόπαιο.

Έτσι, μετά το τέλος του τελικού, οι παίκτες και το σταφ της ομάδας φόρεσαν τα καπέλα των νικητών, με τον Κώστα Παπανικολάου να σηκώνει το τρόπαιο του Super Cup στον ουρανό της Ρόδου.

Το βίντεο με την απονομή του τροπαίου στον Ολυμπιακό: