Ολυμπιακός, Super Cup: Η απονομή του τροπαίου στους Ερυθρόλευκους
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο Super Cup (και μάλιστα σερί) της ιστορίας του, με τον Κώστα Παπανικολάου να σηκώνει στον αέρα της Ρόδου το τρόπαιο.
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τίτλο την σεζόν 2025 - 2026, με τους Ερυθρόλευκους να επικρατούν του Προμηθέα στον τελικό και να κατακτούν το τρόπαιο.
Έτσι, μετά το τέλος του τελικού, οι παίκτες και το σταφ της ομάδας φόρεσαν τα καπέλα των νικητών, με τον Κώστα Παπανικολάου να σηκώνει το τρόπαιο του Super Cup στον ουρανό της Ρόδου.
Το βίντεο με την απονομή του τροπαίου στον Ολυμπιακό:
🔴🏆 Η απονομή του τροπαίου του STOIXIMAN SUPER CUP στον Ολυμπιακό pic.twitter.com/SDEGSi8JGg— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 27, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.