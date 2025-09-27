Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την νίκη του Ολυμπιακού επί του Προμηθέα και την κατάκτηση του Super Cup.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Δεν χρειάζεται να λέμε ότι έχει σημασία ο τίτλος. Έχει σημασία. Κατακτήσαμε τον τίτλο από τους 4 που διεκδικούμε. Δεν ήμασταν σοβαροί για 40. Στο +20 φύγαμε από το πλάνο και παίκτες βαριόντουσαν. Ο Προμηθέας έπαιξε καλή άμυνα και μείωσε στους 4. Κομβικός ο Παπανικολάου που καθάρισε το παιχνίδι.

Για την ενσωμάτωση των Έβανς και Νιλικίνα:

«Είναι δύσκολο να παίζουμε με σταθερότητα και καλά σε αυτό το διάστημα. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Είμαστε μια ομάδα που πασάρει πολύ την μπάλα. Σκοράρει από μέσα, από έξω, από το τρανζίσιον. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος, απλά χρειαζόμαστε χρόνο και την ενσωμάτωση των δύο παικτών».

Τέλος, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε:

«Καμία χρονιά δεν μοιάζει με την άλλη. Αυτό που θέλουμε σταθερά καλοί στην Ευρώποι έτοιμοι στις κομβικές στιγμές της Ευρώπης».