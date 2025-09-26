Ο Γιώργος Λιμνιάτης θέλησε να τονίσει πως ο Προμηθέας θα εξαντλήσει τις πιθανότητές του στον τελικό του Stoiximan Super Cup.

Με τον φοβερό Γκρέι να τελειώνει με 30 πόντους, ο Προμηθέας επικράτησε με 70-84 της ΑΕΚ και έτσι πέρασε στον τελικό του Stoiximan Super Cup!

Ο Γιώργος Λιμνιάτης κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του.

Αναλυτικά

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Είχαμε εστιάσει σε δύο πράγματα. Αμυντικά να έχουμε καλύτερη εικόνα από τα προηγούμενα παιχνίδια, όπου η εικόνα μας ήταν θλιβερή. Για εμάς υπήρχε ένα “πρέπει” στην αμυντική μας συμπεριφορά και το παθητικό των 70 πόντων δείχνει τι δουλειά κάναμε.

Επιθετικά, όλοι οι προπονητές ζητάμε να γυρίζει η μπάλα, όλοι αυτό ζητάμε. Εμείς παίξαμε διαφορετικά, ήταν δική μας επιλογή. Στα φιλικά είχαμε 20 ασίστ σε κάθε παιχνίδι, σήμερα είχαμε 11. Ήταν επιλογή μας να παίξουμε με αυτόν τον τρόπο. Διακυβεύεται ένας τίτλος, όμως τα σπουδαία έρχονται την επόμενη εβδομάδα.

Το είπα από την πρώτη ημέρα, δεν με ενδιαφέρει με ποιον παίζουμε, με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τους Λέικερς ή τους Θάντερ, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πιέσουμε τον Ολυμπιακό να παίξει στο μέγιστο δυνατό για να μας κερδίσει. Αν μας αναλογεί το 5%, θα το διεκδικήσουμε. Η ΑΕΚ έχει εξαιρετική ομάδα και εξαιρετικό προπονητή. Θα ξεκουραστούμε και θα προσπαθήσουμε αύριο να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.

Δεν ξέρω πότε μια ομάδα μπορεί να ρολάρει. Αυτό που ξέρω είναι ότι έχουμε μία ομάδα καινούργια, με Έλληνες νέους που τώρα χτίζουν, επομένως χρειαζόμαστε χρόνο για να αποκτήσουμε ταυτότητα, αρχές, κανόνες και να παίξουμε το μπάσκετ που αρέσει σε εμάς. Να είμαστε υγιείς, να προπονούμαστε και να χτίζουμε συνήθειες. Εμπρός και πίσω. Ευελπιστώ ότι θα αποκτήσουμε αυτή την ταυτότητα και θα ξέρουμε ότι ο Προμηθέας θα παίζει ένα συγκεκριμένο στιλ μπάσκετ.

Αποκτήσαμε έμπειρα παιδιά για να βοηθήσουν σε όλη ατή τη διαδικασία, έχουμε πολλά νέα παιδιά. Είναι κι αυτά παιδιά με πολλή ποιότητα, ο Γκρέι κι ο ΜακΚάλουμ είναι αυτό που περιμέναμε».