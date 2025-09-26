Σάκοτα: «Νιώθω ντροπή που έπαιξε έτσι η ομάδα μου, καλά μας έκαναν»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην εικόνα της ομάδας της ΑΕΚ κόντρα στον Προμηθέα και τόνισε πως νιώθει ντροπή.

Αποστολή στη Ρόδο: Νίκος Καρφής

Με τον φοβερό Γκρέι να τελειώνει με 30 πόντους, ο Προμηθέας επικράτησε με 70-84 της ΑΕΚ και έτσι πέρασε στον τελικό του Super Cup! .

Μετά το τέλος του ματς ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και έδειξε τη στεναχώρια του, αναφέροντας πως νιώθει ντροπή για τον τρόπο που επαιξε η ομάδα του.

«Θα χάσεις ένα παιχνίδι, αλλά πάντα λέμε ότι υπάρχει τρόπος. Δεν αγχώνομαι για το παιχνίδι που χάσαμε, νιώθω ντροπή που έπαιξε έτσι η ομάδα μου. Δεν έχει δείξει ούτε μία φορά στα φιλικά παιχνίδια έτσι. Είναι μία συμπεριφορά που δεν μου αρέσει καθόλου και θα δούμε αυτές τις ημέρες τι μπορούμε να αλλάξουμε. Έγινε ένα κακό ματς. Οι ήττες μας φέρνουν να μάθουμε κάτι και να συνεχίζουμε».

Στη συνέχεια τόνισε: «Καμία φορά ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες. Ο Προμηθέας είναι καλή ομάδα. Καλύτερη ομάδα από πέρυσι. Το πληρώσαμε και καλά μας έκαναν. Ήταν μία εικόνα που δεν έχουμε δει έναν χρόνο», ανέφερε.