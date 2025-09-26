Ο Ραϊκούαν Γκρέι είναι αμφίβολος για τον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup με τον Προμηθέα (17:00, ΕΡΤ 2, live Gazzetta) και η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Αποστολή στη Ρόδο: Νίκος Καρφής

Φτάνει η στιγμή για το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν για Βασίλισσα. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα βρίσκεται από την Πέμπτη στη Ρόδο για το Super Cup και έχει μπροστά της τον ημιτελικό με τον Προμηθέα (17:00, live Gazzetta).

Η αποστολή της ΑΕΚ προπονήθηκε στην Ρόδο και το κλειστό της Καλλιθέας την Πέμπτη και η υπήρχε μια απουσία από το κανονικό πρόγραμμα. Ο Ραϊκούαν Γκρέι ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα σε αντίθεση με τους υπόλοιπους παίκτες.

O Γκρέι δεν έπαιξε στο φιλικό με τη Βαρέζε την προηγούμενη Παρασκευή λόγω ενοχλήσεων στο δεξί γόνατο, ενώ έμεινε εκτός και από το ματς με την Καρδίτσα.

Παραμένει αμφίβολος για το ματς με τον Προμηθέα και η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Είναι ο βασικός power forward της Ένωσης και προσφέρει πολλά στο παρκέ τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Στις δηλώσεις του στην αναχώρηση από την Αθήνα είπε για το αν θα παίξει με Προμηθέα: «Αυτό είναι το πλάνο, θα δούμε. Δεν είναι όμως πάνω μου, είναι απόφαση της ομάδας οπότε θα δούμε».